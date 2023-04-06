Обнимались и смотрели на закат. Хейли и Джастин Бибер на свидании (фото)

Звездная пара вышла в свет после публичного примирения Хейли и Селены Гомес.

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Хейли и Джастин Бибер сходили на свидание в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.

Американская модель и канадский певец вместе наблюдали за закатом.

26-летняя Хейли, недавно заключившая перемирие с Селеной Гомес на фоне вероятной вражды, была замечена, обнимая 29-летнего музыканта сзади, когда они вместе наслаждались сумерками.

Джастин выглядел вполне довольным в этот момент, прислонившись к своей жене с широкой улыбкой на лице.

Основательница "Rhode" согревалась в большом черном свитере и брюках в тон. Тем временем Джастин надел серый свитер с круглым вырезом поверх белой футболки и темные спортивные штаны.

В тот же вечер пару тоже видели, когда они выходили из итальянского ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике после романтического ужина.

Канадский певец, недавно вынужденный отменить оставшийся мировой тур из-за проблем со здоровьем, дополнил образ белыми тапочками на ногах. Он также добавил к образу коричневую кепку.

Хейли изменила свой образ к ужину, сверкнув в черном топе и стильном длинном блейзере.

Хейли и Джастин Бибер

Она носила черные очки и темную сумочку. Между тем Джастин согревался в большой синей пуховой куртке.

Хейли Бибер

Напомним, Хейли Бибер показала идеальное черное платье на весну 2023 года.

Также Фокус писал о свидании Хейли и Джастина Бибера в Западном Голливуде.