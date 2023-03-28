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Стиль жизни

Хейли Бибер продемонстрировала идеальное черное платье на весну 2023 (фото)

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Фото: haileybieber | Хейли Бибер

Знаменитость рассказала об успехах своего бизнеса.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальное черное платье на весну-лето 2023. Снимками в элегантном аутфите дочь Стивена Болдуина делится в своем Instagram с почти 50 млн фолловеров.

Звезда подиумов начала свою неделю в темных оттенках, поделившись новыми снимками, как она готовится к запуску в Канаде своей линии косметики по уходу за кожей Rhode.

"Готовимся к запуску @Rhode Canada завтра!!!!!!" – сказала она в подписи.

Супермодель была одета в черное длинное платье с открытой спиной и длинными рукавами, наслаждаясь холодным кофе.

Хейли Бибер

Она также добавила большие золотые серьги в форме спирали для новых снимков, которые уже получили более 888 тысяч лайков спустя всего несколько часов после публикации.

В июне 2022 года Бибер запустила свою линию средств по уходу за кожей Rhode (названную в честь ее собственного имени).

С тех пор бизнес только процветает, а присоединившаяся к компании в октябре 2022 года генеральная директор Мелани Бендер накануне рассказала Vogue Business об астрономических продажах бренда.

Напомним, Хейли Бибер и Селена Гомес окончательно помирились.

Также Фокус писал об угрозах смертью Хейли Бибер от фанатов Селены Гомес.