Селена Гомес и Хейли Бибер окончательно помирились (фото)

Жена Джастина Бибера поблагодарила его бывшую девушку за публичную поддержку на фоне угроз смертью. Вражда закончилась тем, что звезды подписались друг на друга в Instagram.

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Селена Гомес и Хейли Бибер окончательно примирились после многих лет слухов в Сети об их вражде.

Накануне жена Джастина Бибера поблагодарила Селену Гомеса в своем Instagram за то, что она попросила поклонников прекратить угрожать ей смертью на фоне их длительной розни.

"Последние несколько недель были очень тяжелыми для всех, кто участвовал, и миллионы людей видят вокруг этого столько ненависти, что очень вредно", — написала дочь Стивена Болдуина.

Хейли Бибер похвалила Селену Гомес за то, что она "высказалась" на фоне эскалации напряженности между их фанатами в течении последнего месяца.

"Последние несколько недель мы с ней обсуждали, как преодолеть этот постоянный нарратив между ней и мной", — продолжила она.

26-летняя основательница "Rhode" добавила, что в "такие моменты" социальные медиа-платформы "лишь создают чрезвычайный раскол" среди людей, когда вещи "вырываются из контекста".

"Мы все должны быть более внимательны к тому, что мы публикуем и что мы говорим, включая меня", – подытожила Бибер. "В конце концов, я считаю, что любви всегда будет больше, чем ненависти и негатива, и всегда есть возможность встретить друг друга с большей эмпатией и состраданием".

Хейли Бибер высказалась относительно Селены Гомес

Кроме этого, знаменитости наконец-то снова подписались друг на друга в Instagram.

С 2018 года, когда Хейли Болдуин и Джастин Бибер поженились, в Сети активно обсуждали вероятную ссору известных женщин, ведь Селена Гомес в свое время долго встречалась с канадским певцом.

Осенью 2022 года Селена и Хейли даже вместе сфотографировались, однако и этого фанатам было мало, они продолжали говорить о вражде между знаменитостями.

Селена Гомес и Хейли Бибер

Напомним, Селена Гомес рассказала об угрозах, которые получает Хейли Бибер.

Также Фокус писал о конфликте между Селеной Гомес и Кайли Дженнер.