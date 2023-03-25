Селена Гомес та Гейлі Бібер остаточно помирились (фото)

Дружина Джастіна Бібера подякувала його колишній дівчині за публічну підтримку на фоні погроз смертю. Ворожнеча зірок закінчилась тим, що вони підписались одне на одного в Instagram.

Related video

Селена Гомес та Гейлі Бібер остаточно примирилися після років чуток у мережі про їхню ворожнечу.

Напередодні дружина Джастіна Бібера подякувала Селені Гомес у своєму Instagram за те, що вона попросила шанувальників припинити погрожувати їй смертю на фоні їхньої тривалої ворожнечі.

"Останні кілька тижнів були дуже важкими для всіх, хто брав участь, і мільйони людей бачать навколо цього стільки ненависті, що надзвичайно шкідливо", — написала донька Стівена Болдвіна.

Гейлі Бібер похвалила Селену Гомес за те, що вона "висловилася" на тлі ескалації напруженості між їхніми фанатами протягом останнього місяця.

"Останні кілька тижнів ми з нею обговорювали, як подолати цей постійний наратив між нею і мною", — продовжила вона.

26-річна засновниця "Rhode" додала, що в "такі моменти" соціальні медіа-платформи "лише створюють надзвичайний розкол" серед людей, коли речі "вириваються з контексту".

"Ми всі повинні бути більш уважними до того, що ми публікуємо та що ми говоримо, включаючи мене", – підсумувала Бібер. "Зрештою, я вважаю, що любов завжди буде більшою, ніж ненависть і негатив, і завжди є можливість зустріти одне одного з більшою емпатією та співчуттям".

Гейлі Бібер висловилася щодо Селени Гомес

Окрім цього, знаменитості нарешті знову підписалися одне на одного в Instagram.

З 2018 року, коли Гейлі Болдвін та Джастін Бібер одружилися, у мережі активно обговорювали ймовірну сварку відомих жінок, адже Селена Гомес свого часу довго зустрічалася з канадським співаком.

Восени 2022 Селена та Гейлі навіть разом сфотографувались, проте і цього фанатам було замало, вони продовжували говорити про ворожнечу між знаменитостями.

Селена Гомес та Гейлі Бібер

Нагадаємо, Селена Гомес розповіла про погрози, які отримує Гейлі Бібер.

Також Фокус писав про конфлікт між Селеною Гомес та Кайлі Дженнер.