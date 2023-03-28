Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну чорну сукню на весну 2023 (фото)

Знаменитість розповіла про успіхи свого бізнесу.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну чорну сукню на весну-літо 2023. Знімками в елегантному аутфіті донька Стівена Болдвіна ділиться у своєму Instagram з майже 50 млн фоловерів.

Зірка подіумів розпочала свій тиждень у темних відтінках, поділившись новими знімками, як вона готується до запуску в Канаді своєї лінії косметики по догляду за шкірою Rhode.

"Готуємося до запуску @Rhode Canada завтра!!!!!!" – сказала вона в підписі.

Супермодель була одягнена в чорну довгу сукню з відкритою спиною та довгими рукавами, насолоджуючись холодною кавою.

Гейлі Бібер

Вона також додала великі золоті сережки у формі спіралі для нових знімків, які вже отримали понад 888 тисяч лайків лише через кілька годин після публікації.

У червні 2022 року Бібер запустила свою лінію засобів по догляду за шкірою Rhode (названу на честь її власного імені по батькові).

Відтоді бізнес лише процвітає, а генеральна директорка Мелані Бендер, яка приєдналася до компанії в жовтні 2022 року, напередодні розповіла Vogue Business про астрономічні продажі бренду.

Нагадаємо, Гейлі Бібер та Селена Гомес остаточно помирились.

Також Фокус писав про погрози смертю Гейлі Бібер від фанатів Селени Гомес.