Обіймалися та дивилися на захід сонця. Гейлі та Джастін Бібер на побаченні (фото)

Зіркова пара вийшла у світ після публічного примирення Гейлі та Селени Гомес.

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Гейлі та Джастін Бібер сходили на побачення в Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.

Американська модель та канадський співак разом спостерігали за заходом сонця.

26-річна Гейлі, яка нещодавно уклала перемир'я із Селеною Гомес на фоні ймовірної ворожнечі, була помічена, обіймаючи 29-річного музиканта ззаду, коли вони разом насолоджувалися сутінками.

Джастін виглядав цілком задоволеним у цей момент, притулившись до своєї дружини із широкою посмішкою на обличчі.

Засновниця "Rhode" зігрівалася у великому чорному светрі та штанах в тон. Тим часом Джастін одягнув сірий светр з круглим вирізом поверх білої футболки та відповідні сірі спортивні штани.

Того ж вечора пару також бачили, коли вони виходили з італійського ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці після романтичної вечері.

Канадський співак, який нещодавно був змушений скасувати решту свого світового туру через проблеми зі здоров’ям, доповнив образ білими капцями на ногах. Він також додав до образу коричневий капелюх.

Гейлі змінила свій образ до вечері, блиснувши у чорному топі та стильному довгому блейзері.

Гейлі та Джастін Бібер

Вона носила чорні сонцезахисні окуляри та чорну сумочку. Тим часом Джастін зігрівався у великій синій пуховій куртці.

Гейлі Бібер

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала ідеальну чорну сукню на весну 2023.

Також Фокус писав про побачення Гейлі та Джастіна Бібера в Західному Голлівуді.