Джастін та Гейлі Бібер були помічені на побаченні (фото)

Зіркова пара трималася за руки і виглядала щасливою.

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Гейлі Бібер та її чоловік Джастін Бібер були помічені після бранчу в Great White у Західному Голлівуді, через кілька днів після того, як Селена Гомес опублікувала заяву у своєму Instagram-акаунті, в якій попросила людей припинити посилати "ненависть чи погрози" на адресу Гейлі.

26-річна американська модель і 29-річний канадський співак поцілувалися, виходячи з кафе пліч-о-пліч. Про це пише Daily Mail.

Гейлі продемонструвала своє почуття стилю у довгому плюшевому яскраво-оранжевому пальті, під яким вона носила білу майку та жовті джинси кльош. Засновниця Rhode прикрила своє коротке світле волосся червоною бейсболкою і доповнила цей ансамбль пухнастою кремовою сумкою та туфлями в тон.

Джастін залишився вірним власному бренду Drew House, одягнувши двосторонню флісову чорно-жовту куртку і білу кепку з блакитним краєм і вишиті спереду. Завершуючи образ, він одягнув пару білих кросівок, штани в клітку і сіру толстовку з капюшоном.

Гейлі та Джастін Бібер

На фото можна побачити Біберів, які йдуть по вулиці пліч-о-пліч, а на парі кадрів двоє обнялися під час поцілунку.

Гейлі та Джастін Бібер

Нагадаємо, Селена Гомес і Гейлі Бібер остаточно примирилися після багатьох років чуток у мережі про їхню ворожнечу.

Дружина Джастіна Бібера подякувала його колишній дівчині за публічну підтримку на тлі погроз смертю. Ворожнеча закінчилася тим, що зірки підписалися одна на одну в Instagram.

Також Фокус писав, чому Джастін Бібер не коментує сварки Гейлі та Селени Гомес.