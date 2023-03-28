Джастин и Хейли Бибер были замечены на свидании (фото)

Звездная пара держалась за руки и выглядела счастливой.

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Хейли Бибер и ее муж Джастин Бибер были замечены после бранча в Great White в Западном Голливуде, спустя несколько дней после того, как Селена Гомес опубликовала заявление в своем Instagram-аккаунте, в котором попросила людей прекратить посылать "ненависть или угрозы" в адрес Хейли.

26-летняя американская модель и 29-летний канадский певец поцеловались, выходя из кафе рука об руку. Об этом пишет Daily Mail.

Хейли продемонстрировала свое чувство стиля в длинном плюшевом ярко-оранжевом пальто, под которым она носила белую майку и желтые джинсы клеш. Основательница Rhode прикрыла свои короткие светлые волосы красной бейсболкой и дополнила этот ансамбль пушистой кремовой сумкой и туфлями в тон.

Джастин остался верен собственному бренду Drew House, надев двустороннюю флисовую черно-желтую куртку и белую кепку с голубым краем и вышитым мишкой спереди. Завершая образ, он надел пару белых кроссовок, брюки в клетку и серую толстовку с капюшоном.

Хейли и Джастин Бибер

На фотографиях можно увидеть Биберов, идущих по улице рука об руку, а на паре кадров двое обнялись во время поцелуя.

Хейли и Джастин Бибер

Напомним, Селена Гомес и Хейли Бибер окончательно примирились после многих лет слухов в Сети об их вражде.

Жена Джастина Бибера поблагодарила его бывшую девушку за публичную поддержку на фоне угроз смертью. Вражда закончилась тем, что звезды подписались друг на друга в Instagram.

Также Фокус писал, почему Джастин Бибер не комментирует ссоры Хейли и Селены Гомес.