Хейли Бибер снова обвиняют в плагиате Селены Гомес

Хейли Бибер подверглась критике со стороны фанатов Селены Гомес из-за запуска собственного шоу.

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После того, как Хейли Бибер запустила кулинарное шоу под названием "Что на моей кухне?" на этой неделе, поклонники Селены Гомес стали обвинять модель в социальных сетях, что это похоже на сериал их кумира HBO Max "Селена + Шеф".

"Хейли действительно нужно перестать копировать Селену и сосредоточиться на себе, — написал один пользователь в Twitter. — Каждый человек уникален, и мы не можем быть этим человеком, даже если делаем то же самое, что и другой человек".

Другой пошутил, что название шоу 26-летней американской модели на самом деле должно быть "Что на моей кухне, что я скопировал у Селены, чтобы быть актуальной".

Другие, однако, защищали Бибер и объясняли, что Гомес не может иметь монополию на кулинарные шоу.

"Кулинарные сегменты были ОСНОВНЫМИ в социальных сетях более десяти лет, — заявил пользователь. — И концепция "Селена + Шеф" сильно отличается от того, что делает Хейли".

Между тем, сама Бибер объяснила свои мотивы запуска этого нового шоу в заявлении, опубликованном The Hollywood Reporter.

"Мне нравилось готовить и делиться едой с друзьями в социальных сетях в течение многих лет, и я не могу дождаться, чтобы поделиться этим опытом с поклонниками", — сказала Бибер.

Кулинарией увлекаются многие звезды. Видео с готовкой многие из них начали делиться во время пандемии, когда они были вынуждены сидеть дома. Своими рецептами в соцсетях делятся Джулия Робертс, Селена Гомес, Флоренс Пью и многие другие.

Но не все становятся популярными. Так, Бруклин Бекхэм хоть и запустил свое собственное шоу и учился у Гордона Рамзи, но в последнее время его шоу смотрят только для того, чтобы раскритиковать. Недавно он готовил вместе со своей собакой и уронил винную пробку в кастрюлю, а потом пытался оправдаться, что именно так он все и задумывал.

Ранее Фокус писал, что Селена Гомес и Хейли Бибер окончательно помирились.