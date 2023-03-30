Бруклина Бекхэма раскритиковали за собачью шерсть во время готовки

Бруклин Бекхэм не бросает попыток стать фуд-блогером, однако у него не слишком хорошо получается.

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Бруклин Бекхэм в очередной раз стал объектом насмешек после того, как он попытался приготовить спагетти болоньезе. При этом рядом все это время находилась его собака, а потом он уронил пробку от вина в кастрюлю. Об этом пишет Daily Mail.

Бруклин Бекхэм, 24-летний сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и певицы и дизайнера Виктории Бекхэм, все еще пытается реализовать свою мечту стать шеф-поваром и демонстрирует свои кулинарные навыки в соцсетях.

Однако его последний урок приготовления спагетти болоньезе вызвал недоумение у фанатов, которые обратили внимание на необычный способ готовки.

Пока Бекхэм пил красное вино и жарил фарш с морковью, его последователи были озадачены тем, что в кастрюле все это время лежала пробка от вина.

Также им не понравилось, что начинающий повар держал своего нового питомца, щенка по кличке Арахис, в слинге для младенцев, готовя на плите. Бекхэм подписал пост: "Папа-няня".

Бруклин Бекхэм готовил вместе со своим псом Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

А его подписчики отметили, что повар из Бекхэма так себе.

"У тебя пробка в кастрюле… и шерсть собаки на подходе", — написал один из комментаторов. А другой отметил, что газ, красное вино и собака – это не лучшее сочетание для кухни и кулинарии. По его словам, огонь может обжечь собаку, или на нее может попасть горячий соус.

Бруклин Бекхэм готовил и одновременно гладил собаку Фото: Instagram @brooklynpeltzbeckham

В ответ на критику Бекхэм обратился к Google, чтобы объяснить свой кулинарный трюк, и добавил скриншот на свою страницу в Instagram Stories с текстом с сайта, где говорится: "Добавление пробок от вина в жидкость для приготовления обеспечивает более нежное блюдо". Правда, \то относилось к блюдам из осьминога, но Бекхэма это не остановило.

Комментаторов-скептиков это объяснение не удовлетворило, так что один из них прямо спросил: "Ты шеф-повар?", на что Бруклин ответил: "Нет, но еда — моя страсть".

Это не первый раз, когда Бруклин Бекхэм подвергается критике за свои ролики на кулинарную тему.

Ранее он щедро добавил трюфели в соус для тальятелле, заявив, что "на его кухне нет такого понятия, как слишком много трюфеля", после чего фанаты ему напомнили, что не все его подписчики дети миллионеров и женаты на богачах.

До этого он Бруклин Бекхэм готовил мясо, и его говядина была совершенно недожаренной. А способ ее приготовления на редкость неаппетитным.