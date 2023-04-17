Леонардо Ди Каприо был замечен с Ириной Шейк на фестивале Coachella (фото)

Оскароносному актеру очень часто приписывают романы с моделями.

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48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо посетил фестиваль музыки и искусств Coachella Valley 2023 в минувшие выходные. На афтепати его заметили с 37-летней моделью Ириной Шейк. Об этом пишет PageSix.

Звезда "Волка с Уолл-Стрит", завсегдатай фестивалей, был в черной футболке, неприметной черной кепке и маске, когда он стоял в компании друзей на неоновом карнавале. На другой фотографии видно, что он общается с бывшей женой Брэдли Купера и со своей давней подругой, фотомоделью Стеллой Максвелл.

Ранее в тот же день Шейк была замечена вместе с Максвелл на вечеринке Marc Jacobs & i-D "The Pre-Party" на вилле Viking в Палм-Спрингс.

Российская модель, долгое время проживающая и работающая в США, и голливудский актер Брэдли Купер разошлись в 2019 после четырех лет отношений. Сообщалось, что причиной разрыва могла стать Леди Гага, с которой Брэдли Купер сыграл главные роли в фильме "Звезда родилась".

Впрочем, звездные родители проводили много времени вместе для общей 6-летней дочери. А в ноябре 2022 года стало известно о воссоединении знаменитостей. В частности, сообщалось, что влюбленные планируют еще одного ребенка.

Также Фокус писал, что 28-летняя модель и ведущая шоу "Love Island" Майя Джама опровергла слухи о том, что она и Леонардо Ди Каприо встречаются, после того, как ее заметили в ожерелье с надписью "Leo".