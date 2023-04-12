Телеведущая Майя Джама ответила на слухи о романе с Леонардо Ди Каприо

Британской телеведущей уже пару месяцев приписывают роман с Леонардо Ди Каприо.

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28-летняя модель и ведущая шоу "Love Island" Майя Джама опровергла слухи о том, что она и Леонардо Ди Каприо встречаются, после того, как ее заметили в ожерелье с надписью "Leo". Об этом девушка написала в Twitter.

"В отпуске я занималась своими делами и сказала, что больше не буду отвечать и обращать внимание на какие-либо глупые истории, но вам нужно остановиться сейчас, — написал Джама. — Это буквально мой знак зодиака. Мы не встречаемся. Пожалуйста, двигайтесь дальше".

В последующем посте девушка заявила, что новостные агентства "тянули эту историю на прошлой неделе" и что сообщение Daily Mail о ее ожерелье стало "последней каплей".

Джама и Ди Каприо впервые спровоцировали слухи об отношениях в феврале, когда издание The Sun сообщило, что они вместе тусовались в Западном Лондоне две ночи подряд во время уик-энда BAFTA Awards 2023.

Затем в апреле The Sun сообщила, что телеведущая и звезда "Титаника" "тайно встречаются" после нескольких встреч. Их также сфотографировали с друзьями, когда они выходили из клуба Le Piaf в Париже.

"Майя и Лео находятся в постоянном контакте и у них была череда свиданий, — заявил источник газете. — Они оба недавно разорвали длительные отношения, поэтому ни один из них ни к чему не торопится — они развлекаются и смотрят, как все идет".

Напомним, Леонардо Ди Каприо был замечен на велосипедной прогулке.

Также Фокус писал о том, что Джиджи Хадид и Леонардо Ди Каприо сходили на совместную вечеринку.