Телеведуча Майя Джама відповіла на чутки про роман з Леонардо Ді Капріо

Британській телеведучій вже кілька місяців приписують роман із Леонардо ДіКапріо.

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28-річна модель і ведуча шоу "Love Island" Майя Джама спростувала чутки про те, що вона та Леонардо Ді Капріо зустрічаються після того, як її помітили у намисті з написом "Leo". Про це дівчина написала у Twitter.

"У відпустці я займалася своїми справами і сказала, що більше не відповідатиму і звертатиму увагу на якісь дурні історії, але вам потрібно зупинитися зараз, — написала Джама. — Це буквально мій знак зодіаку. Ми не зустрічаємося. Будь ласка, рухайтеся далі ".

У наступному посту дівчина заявила, що новинні агенції "тягнули цю історію минулого тижня" і що повідомлення Daily Mail про її намисто стало "останньою краплею".

Джама та Ді Капріо вперше спровокували чутки про стосунки у лютому, коли видання The Sun повідомило, що вони разом тусувалися у Західному Лондоні дві ночі поспіль під час уїк-енду BAFTA Awards 2023.

Потім у квітні The Sun повідомила, що телеведуча та зірка "Титаніка" "таємно зустрічаються" після кількох зустрічей. Їх також сфотографували із друзями, коли вони виходили з клубу Le Piaf у Парижі.

"Майя і Лео перебувають у постійному контакті і мали низку побачень, — заявило джерело газеті. — Вони обидва нещодавно розірвали тривалі стосунки, тому жоден з них ні до чого не поспішає — вони розважаються і дивляться, як усе йде".

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо було помічено на велосипедній прогулянці.

Також Фокус писав про те, що Джіджі Хадід та Леонардо Ді Капріо сходили на спільну вечірку.