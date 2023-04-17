Леонардо Ді Капріо помітили з Іриною Шейк на фестивалі Coachella (фото)

Оскароносному акторові часто приписують романи з моделями.

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48-річний американський актор Леонардо Ді Капріо відвідав фестиваль музики та мистецтв Coachella Valley 2023 минулими вихідними. На афтепаті його помітили із 37-річною моделлю Іриною Шейк. Про це пише PageSix.

Зірка "Вовка з Волл-стріт", завсідник фестивалів, був у чорній футболці, непримітній чорній кепці та масці, коли він стояв у компанії друзів на неоновому карнавалі. На іншій фотографії видно, що він спілкується з колишньою дружиною Бредлі Купера та зі своєю давньою подругою, фотомоделлю Стеллою Максвелл.

Раніше того ж дня Шейк помітили разом із Максвелл на вечірці Marc Jacobs & iD The Pre-Party на віллі Viking у Палм-Спрінгс.

Російська модель, яка тривалий час проживає та працює в США, та голлівудський актор Бредлі Купер розійшлися у 2019 після чотирьох років стосунків. Повідомлялося, що причиною розриву могла стати Леді Гага, з якою Бредлі Купер зіграв головні ролі у фільмі "Зірка народилася".

Утім, зіркові батьки проводили багато часу разом для спільної 6-річної доньки. А в листопаді 2022 року стало відомо про возз'єднання знаменитостей. Зокрема, повідомлялося, що закохані планують ще одну дитину.

Також Фокус писав, що 28-річна модель і ведуча шоу "Love Island" Майя Джама спростувала чутки про те, що вона та Леонардо Ді Капріо зустрічаються, після того, як її помітили в намисті з написом "Leo".