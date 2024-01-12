Дженна Ортега вышла на публику в откровенном платье (фото)

Знаменитость посетила премьеру картины "Фаворитка Миллера". В фильме актриса влюбляется в своего учителя.

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21-летняя американская актриса Дженна Ортега посетила премьеру своего будущего фильма "Фаворитка Миллера" на Международном кинофестивале в Палм-Спрингсе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана продемонстрировала белое мини-платье Valentino из весенней коллекции бренда 2024. Откровенное декольте вечернего наряда было украшено цветочными элементами.

Дженна сочетала ансамбль с белым чокером и туфлями в тон Christian Louboutin. Актриса также носила элегантный жемчужный браслет на запястье.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Ранее вечером Ортега также надела изысканное белое пальто к платью, прежде чем снять его для красной дорожки.

Темные пряди юной знаменитости спадали легкими волнами на плечи, и она подчеркнула свои черты лица легкими розовыми румянами и помадой.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

В картине "Фаворитка Миллера" Дженна Ортега играет умную студентку творческого письма Каиро Свит, которая испытывает чувства к своему учителю и писателю-неудачнику Джонатану Миллеру (роль которого играет Мартин Фриман).

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Фильм выйдет на широкие экраны в Украине с 8 февраля 2024 года.

Трейлер фильма "Фаворитка Миллера"

Напомним, Дженна Ортега появилась на публике в образе школьницы.

Также Фокус писал о слухах относительно романа Дженны Ортеги с Джонни Деппом.