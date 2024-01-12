Дженна Ортега вийшла на публіку у відвертій сукні (фото)

Знаменитість відвідала премʼєру картини "Фаворитка Міллера". У фільмі акторка закохується у свого вчителя.

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21-річна американська акторка Дженна Ортега відвідала прем’єру свого майбутнього фільму "Фаворитка Міллера" на Міжнародному кінофестивалі в Палм-Спрінгсі. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану продемонструвала білу мінісукню Valentino з весняної колекції бренду 2024. Відверте декольте вечірнього вбрання було прикрашене квітчастими елементами.

Дженна поєднала ансамбль із білим чокером і туфлями в тон Christian Louboutin. Акторка також носила елегантний перлинний браслет на зап’ясті.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Раніше ввечері Ортега також одягла вишукане біле пальто до сукні, перш ніж зняти його для червоної доріжки.

Темні пасма юної знаменитості спадали легкими хвилями на плечі, і вона підкреслила свої риси обличчя легкими рожевими рум’янами і помадою.

Дженна Ортега Фото: Getty Images

У картині "Фаворитка Міллера" Дженна Ортега грає розумну студентку творчого письма Каїро Світ, яка переживає почуття до свого вчителя і письменника-невдахи Джонатана Міллера (роль якого грає Мартін Фріман).

Дженна Ортега Фото: Getty Images

Фільм вийде на широкі екрани в Україні з 8 лютого 2024 року.

Трейлер фільму "Фаворитка Міллера"

Нагадаємо, Дженна Ортега зʼявилася на публіці в образі школярки.

Також Фокус писав про чутки щодо роману Дженни Ортеги з Джонні Деппом.