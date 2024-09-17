"Хотел бы все исправить": Эрик Робертс признался, что наркозависимость разрушила его жизнь (фото)

В мемуарах актер попросил прощения у своей младшей сестры Джулии Робертс. По словам Эрика Робертса, он мечтает восстановить отношения со своей дочерью, в жизни которой долгие годы отсутствовал.

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17 сентября за рубежом и в онлайн магазинах поступила в продажу новая книга звезды Голливуда Эрика Робертса "Поезд-беглец: или история моей далекой жизни". В мемуарах актер рассказывает о своем трудном детстве, делится воспоминаниями о многочисленных взлетах и ​​падениях в карьере, проблемах с наркозависимостью и приносит публичные извинения своей сестре Джулии Робертс, которой у него долгое время были сложные отношения, сообщает Рeople.

Детство Эрика Робертса

Эрик Робертс является сыном Уолтера Робертса и Бетти Лу Бредемус, которая руководила прогрессивной школой актерского мастерства для детей в Атланте, штат Джорджия. Он описывает своего отца как человека, который пил и был склонен к вспышкам насилия. Уолтер завидовал успешной карьере своего сына, "был очень испорченным человеком и небезопасным для кого-либо". Он умер от рака в 1977 году. После развода родителей в 1971 году его мать вышла замуж за Майкла Мотса.

Карьера Эрика Робертса

В 17 лет Эрик переехал в Нью-Йорк, чтобы заняться актерским мастерством, и добился раннего успеха в фильме "Король цыган" в 1978 году, за которым последовали фильмы Боба Фосса "Звезда 80" и "Папа из Гринвич-Виллидж" с Микки Рурком в 1984 году. Его главная роль сбежавшего каторжника в триллере 1985 года "Поезд-беглец" принесла ему номинацию на "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана".

Актер Эрик Робертс Фото: Википедия

Его более чем пятидесятилетняя карьера, включающая около 700 работ, была полна взлетов и впечатляющих падений. Он отказался от роли Иисуса в фильме Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа", навсегда потеряв шанс сниматься у признанного режиссера. В 1981 году он попал в серьезную автокатастрофу, в результате которой он впал в трехдневную кому, и которая, по его словам, наряду с годами употребления наркотиков повлияла на его память и воспоминания.

Ссора с сестрой Джулией Робертс

К тому времени, как его сестра Джулия переехала в Нью-Йорк в 1985 году и начала заниматься собственной актерской карьерой. В то время он был более известным актером, и не раз заявлял о своей сестре-суперзвезде: "Если бы не я, не было бы Джулии Робертс".

Эрик Робертс со своей сестрой Джулией в молодости Фото: Getty Images

Спустя более четырех десятилетий в новой книге 68-летний Эрик приносит 56-летней Джулии свои извинения, он пишет: "Я надеюсь, Джулия примет это публичное извинение. Это было глупо — говорить это".

Наркозовисимость Эрика Робертса

Оскароносный Эрик Робертс признает, что употребление наркотиков разрушило его отношения с сестрами. "Я бы не удивился, если бы они страдали от посттравматического стрессового расстройства из-за того, что было опасно находиться рядом со мной. Лиза и Джулия нуждались в любви и защите — вместо этого они получили страх и неуверенность", — пишет он.

В тот период актер не только потерял отношения со своими сестрами, от него ушла жена Ким Каннингем, забрав его единственного ребенка — дочь Эмму. Девочка, а ныне знаменитая актриса, тогда была еще младенцем. "Конечно, самым большим последствием моего употребления наркотиков стала потеря Эммы", — признал актер.

Джулия Робертс со своей племянницей Эммой Робертс Фото: Getty Images

По словам Эрика, отношения с его сестрой Джулией разладились, когда она поддержала Каннингем в битве за опеку над дочерью. В то время, его кокаиновая зависимость вышла из-под контроля. Он не вдается в подробности в своих мемуарах, но признает, что это было правильное решение со стороны сестры.

"Я представляю, что останусь братом Джулии и отцом Эммы Робертс на всю оставшуюся жизнь "Я хотел бы сделать это, все исправить и уйти в отставку гордо и с изяществом. Это одна из причин, по которой я написал эту книгу", — признался Эрик.

Ранее, 30 июля, Фокус писал о том, что Эмма Робертс продемонстрировала стройную фигуру на отдыхе в Сен-Тропе. В комментариях поклонники отметили красоту Эммы и сравнили ее со звездной тетей Джулией Робертс.