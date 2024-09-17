"Хотів би все виправити": Ерік Робертс зізнався, що наркозалежність зруйнувала його життя (фото)

У мемуарах актор попросив вибачення у своєї молодшої сестри Джулії Робертс. За словами Еріка Робертса, він мріє відновити стосунки зі своєю дочкою, у житті якої довгі роки був відсутній.

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17 вересня за кордоном та в онлайн-магазинах надійшла в продаж нова книжка зірки Голлівуду Еріка Робертса "Поїзд-утікач: або історія мого далекого життя". У мемуарах актор розповідає про своє важке дитинство, ділиться спогадами про численні злети й падіння в кар'єрі, проблеми з наркозалежністю та публічно вибачається перед своєю сестрою Джулією Робертс, з якою в нього тривалий час були складні стосунки, повідомляє Рeople.

Дитинство Еріка Робертса

Ерік Робертс є сином Волтера Робертса і Бетті Лу Бредемус, яка керувала прогресивною школою акторської майстерності для дітей в Атланті, штат Джорджія. Він описує свого батька як людину, яка пила і була схильна до спалахів насильства. Волтер заздрив успішній кар'єрі свого сина, "був дуже зіпсованою людиною і небезпечним для будь-кого". Він помер від раку 1977 року. Після розлучення батьків 1971 року його мати вийшла заміж за Майкла Мотса.

Кар'єра Еріка Робертса

У 17 років Ерік переїхав до Нью-Йорка, щоб зайнятися акторською майстерністю, і домігся раннього успіху у фільмі "Король циган" у 1978 році, за яким послідували фільми Боба Фосса "Зірка 80" і "Тато з Грінвіч-Віллідж" з Мікі Рурком у 1984 році. Його головна роль каторжника-втікача в трилері 1985 року "Поїзд-утікач" принесла йому номінацію на "Оскар" у категорії "Найкращий актор другого плану".

Актор Ерік Робертс Фото: Вiкiпедiя

Його більш ніж п'ятдесятирічна кар'єра, що включає близько 700 робіт, була сповнена злетів і вражаючих падінь. Він відмовився від ролі Ісуса у фільмі Мартіна Скорсезе "Остання спокуса Христа", назавжди втративши шанс зніматися у визнаного режисера. 1981 року він потрапив у серйозну автокатастрофу, внаслідок якої він впав у триденну кому, і яка, за його словами, поряд із роками вживання наркотиків вплинула на його пам'ять і спогади.

Сварка з сестрою Джулією Робертс

На той час, як його сестра Джулія переїхала до Нью-Йорка 1985 року і почала займатися власною акторською кар'єрою. У той час він був більш відомим актором, і не раз заявляв про свою сестру-суперзірку: "Якби не я, не було б Джулії Робертс".

Ерік Робертс зі своєю сестрою Джулією в молодості Фото: Getty Images

Через понад чотири десятиліття в новій книзі 68-річний Ерік перепрошує 56-річну Джулію, він пише: "Я сподіваюся, Джулія прийме це публічне вибачення. Це було нерозумно — говорити це".

Наркозалежність Еріка Робертса

Оскароносний Ерік Робертс визнає, що вживання наркотиків зруйнувало його стосунки з сестрами. "Я б не здивувався, якби вони страждали від посттравматичного стресового розладу через те, що було небезпечно перебувати поруч зі мною. Ліза і Джулія потребували любові та захисту — замість цього вони отримали страх і невпевненість", — пише він.

У той період актор не тільки втратив стосунки зі своїми сестрами, від нього пішла дружина Кім Каннінгем, забравши його єдину дитину — доньку Емму. Дівчинка, а нині знаменита актриса, тоді була ще немовлям. "Звичайно, найбільшим наслідком мого вживання наркотиків стала втрата Емми", — визнав актор.

Джулія Робертс зі своєю племінницею Еммою Робертс Фото: Getty Images

За словами Еріка, стосунки з його сестрою Джулією розладналися, коли вона підтримала Каннінгем у битві за опіку над дочкою. У той час, його кокаїнова залежність вийшла з-під контролю. Він не вдається в подробиці у своїх мемуарах, але визнає, що це було правильне рішення з боку сестри.

"Я уявляю, що залишуся братом Джулії і батьком Емми Робертс на все життя, що залишилося. "Я хотів би зробити це, все виправити і піти у відставку гордо і з витонченістю. Це одна з причин, через яку я написав цю книгу", — зізнався Ерік.

Раніше, 30 липня, Фокус писав про те, що Емма Робертс продемонструвала струнку фігуру на відпочинку в Сен-Тропе. У коментарях шанувальники зазначили красу Емми і порівняли її із зірковою тіткою Джулією Робертс.