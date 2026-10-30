Зірковий брат Джулії Робертс показав дружину-українку і публічно засудив війну

Брат голлівудської знаменитості Джулії Робертс, актор Ерік, публічно підтримав Україну і засудив повномасштабну війну, яку розпочала Росія проти нашої держави. Також артист показав свою дружину – українку Елайзу Робертс.

Свою позицію у війні Ерік Робертс озвучив в інтерв’ю американському продюсеру Михайлу Файнштейну. За словами актора, він на боці Україні, і закликав Росію зупинити агресію.

Брат Джулії Робертс заговорив про Україну

Ерік зізнався, що його дружина має українське коріння, тому він у будь-якому разі на боці нашої держави. Знаменитість наголосив, що українці "лише захищають себе".

"Моя дружина має українське коріння, тому я в будь-якому разі на боці України. На вас напали. І саме той, хто напав, має зупинитися. Тому мені особливо дивно бачити, як зараз поводиться Америка через Дональда Трампа", – сказав артист.

Як виглядає Ерік Робертс Фото: Скрін відео

Як виглядає дружина-українка Робертса

Ерік одружений з українкою Елайзою Робертс. Актор зауважив, що вона дуже гарна, і коли він приїжджав до Києва, то був вражений, що усі наші дівчата так само мають приголомшливий вигляд, як і його обраниця.

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"Я був в Україні, я люблю Київ і люблю українців. Раніше я думав, що моя дружина дуже красива, поки не приїхав у Київ і не побачив, що там усі мають такий вигляд, як моя дружина", — зізнався Ерік.

Елайза Робертс Фото: Скрін відео

Особисте життя

З Елайзою Ерік одружений з 1992 року. Актор має доньку Емму Робертс від колишньої коханої Келлі Каннінгем.

Крім цього, Ерік є старшим братом акторки Джулії Робертс. Цікаво, що артистка переїхала до Нью-Йорка 1985 року і почала займатися власною кар'єрою. У той час Ерік був більш відомим актором, і не раз заявляв про свою сестру-суперзірку: "Якби не я, не було б Джулії Робертс".

Через понад чотири десятиліття у своїй книзі артист перепрошував Джулію і писав: "Я сподіваюся, Джулія прийме це публічне вибачення. Це було нерозумно — говорити це".

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