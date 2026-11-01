Политический кризис в Польше: Туск заявил о причастности пророссийских сил

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением по поводу конфликта вокруг Конституционного трибунала в Варшаве. Политик заявил о причастности России к масштабным столкновениям в столице.

По словам Дональда Туска, пророссийские силы активно используют обострение ситуации вокруг суда в своих целях. В частности, они поддерживают деятелей и организации, действующие с целью ослабления демократии в стране. Об этом польский премьер-министр заявил во время своего видеообращения, опубликованного в сети X вечером 31 октября.

Туск пояснил, что в Польше уже много лет действуют политики и другие деятели, целью которых является разрушение польской демократии и верховенства права. Подобные чиновники находят поддержку за рубежом, в частности среди российских сторонников.

"Неслучайно они находят поддержку в мире среди пророссийских сил. Сегодня в этом конфликте они пользуются поддержкой армии российских ботов в интернете. Они даже дождались публичных комплиментов от главного идеолога Кремля", — подчеркнул польский премьер.

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Кроме того, Туск подчеркнул, что Польша не должна отступать от принципов верховенства права, а также от независимости своей демократии. По его словам, действующий президент страны Кароль Навроцкий и партия "Право и справедливость" (PiS) причастны к блокированию изменений, касающихся работы Конституционного трибунала в Варшаве.

Протесты в Польше — что известно

Вечером 30 октября у здания Конституционного трибунала в Варшаве собрались протестующие и сотрудники силовых структур. На сайте Трибунала появилась информация об отстранении его председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Соханского.

Президент Кароль Навроцкий в связи с обострением ситуации прервал зарубежный визит. Глава государства срочно вернулся в столицу, однако при попытке войти в здание Конституционного трибунала оказался в центре столкновения.

Утром 31 октября Навроцкий заявил о силовом захвате государственного органа и объявил о проведении экстренных консультаций с представителями парламентских партий.