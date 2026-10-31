Навроцкий прибыл в Конституционный трибунал в Варшаве: у входа произошла стычка (видео)

Президент Польши Кароль Навроцкий прибыл к зданию Конституционного суда в Варшаве на фоне обострения ситуации с протестами. При входе в здание произошла потасовка с участием политика и нескольких судей Конституционного суда.

Пресс-секретарь президента Рафал Лескевич сообщил, что люди, стоявшие у входа в здание, пытались помешать президенту. Протестующие не давали Каролю Навроцкому войти внутрь и "нарушили его неприкосновенность", заявил Лескевич. Об этом пишет издание RMF24.

При этом судья Конституционного суда Мацей Берек сообщил, что Навроцкий якобы пытался не просто войти в здание, а "физически напал" на судей. Он утверждает, что лидер страны якобы набросился, в частности, на Анну Корвин-Пиотровскую, которая и вызвала силовиков вечером 30 октября к зданию Конституционного трибунала.

Глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач, в свою очередь, сообщил, что некоторые судьи, в частности Корвин-Пиотровская, пытались толкать Навроцкого, нарушая его неприкосновенность.

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Судья Мацей Берек опубликовал в сети кадры инцидента. Он также сообщил, что Корвин-Пиотровская пыталась организовать встречу с Навроцким "в более безопасных условиях", однако тот якобы "избрал путь физической конфронтации". Другие подробности стычки пока неизвестны.

СМИ сообщают о столкновении между Навроцким и людьми у входа в Конституционный трибунал

Тем временем у стен Конституционного трибунала продолжали собираться люди. Толпа не расходилась и после полуночи, так же как и правоохранители, окружившие здание.

Протесты у входа в Конституционный трибунал в Варшаве

Стоит отметить, что из-за вспышки протестов Кароль Навроцкий срочно прервал зарубежный визит в Сенегал. Около 22:00 в субботу его самолет уже приземлился в Варшаве, а вскоре президент провел экстренную встречу во дворце с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским. В встрече также принимал участие судья Богдан Свенчковский. При этом подробности их переговоров остаются неизвестными.

Напомним, вечером 30 октября в Варшаве вспыхнули массовые протесты с участием силовиков: некоторые парламентарии заявили о попытке государственного переворота в Польше.

Кроме того, ранее в Польше разразился скандал между премьер-министром Дональдом Туском и президентом Каролем Навроцким из-за заявления лидера о "уступке территорий".