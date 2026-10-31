Навроцький прибув до Конституційного трибуналу у Варшаві: при вході сталася сутичка (відео)

Президент Польщі Кароль Навроцький прибув до стін Конституційного трибуналу у Варшаві на тлі загострення ситуації з протестами. Під час входу у будівлю трапилася штовханина за участі політика та деяких суддів Конституційного суду.

Речник президента Рафал Лескевич повідомив, що люди, які стояли біля дверей будівлі, намагалися перешкоджати президенту. Протестувальники не давали Каролю Навроцькому увійти усередину і "порушили його недоторканість", заявив Лескевич. Про це пише видання RMF24.

При цьому суддя Конституційного суду Мацей Берек повідомив, що Навроцький нібито намагався не просто зайти усередину будівлі, а "фізично напав" на суддів. Він стверджує, що лідер країни нібито накинувся зокрема на Анну Корвін-Пйотровську, яка і викликала силовиків увечері 30 жовтня до стін Конституційного трибуналу.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач натомість повідомив, що деякі судді, зокрема Корвін-Пйотровська, намагалися штовхати Навроцького, порушуючи його недоторканість.

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Суддя Мацей Берек виклав у мережу кадри інциденту. Він також розкрив, що Корвін-Пйотровська намагалася організувати зустріч з Навроцьким "у безпечніших умовах", проте той нібито "обрав шлях фізичної конфронтації". Інші подробиці сутички наразі невідомі.

ЗМІ пишуть про сутичку між Навроцьким і людьми біля входу до Конституційного трибуналу

Тим часом біля стін Конституційного трибуналу продовжували збиратися люди. Натовп не розходився і після опівночі, так само, як і правоохоронці, які оточили будівлю.

Протести біля входу до Конституційного трибуналу у Варшаві

Варто зауважити, що через спалах протестів Кароль Навроцький терміново перервав закордонний візит до Сенегалу. Близько 22:00 у суботу його літак вже приземлився у Варшаві, а незабаром президент проводив екстрену зустріч у палаці з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським. У зустрічі брав участь і суддя Богдан Свєнчковський. Водночас подробиці їхніх переговорів залишаються невідомими.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня у Варшаві спалахнули масові протести із силовиками: деякі парламентарі заявили про спробу державного перевороту у Польщі.

Також раніше у Польщі спалахнув скандал між прем'єр-міністром Дональдом Туском і президентом Каролем Навроцьким через заяву лідера про "віддачу територій".