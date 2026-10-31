Политический кризис в Польше: что происходит сейчас (фото)

В Польше развернулся серьёзный конституционный кризис, который обострил противостояние между президентом Каролем Навроцким и правительством премьер-министра Дональда Туска. Утром 31 октября Навроцкий заявил о силовом захвате государственного органа и объявил о проведении экстренных консультаций с представителями парламентских партий.

Причиной обострения ситуации стало решение судьи Конституционного трибунала Анны Корвин-Пьотровской временно отстранить главу ведомства Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Сосанского. Фокус собрал всю известную на данный момент информацию о кризисе в Польше.

Вечером 30 октября в Варшаве начались протесты Фото: Скрин видео

Вечером 30 октября у здания суда в Варшаве собрались сотни протестующих. Часть демонстрантов пыталась прорвать полицейское оцепление, некоторые бросали предметы в сотрудников правоохранительных органов. Полиция сообщила о задержании трёх человек. Президент Кароль Навроцкий, который как раз летел в Сенегал с официальным визитом, развернул самолёт и вернулся в Польшу.

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Что происходит сейчас

Утром 31 октября президент Навроцкий опубликовал официальное заявление, в котором назвал произошедшее нарушением конституционного порядка и силовым захватом государственного органа. Он сообщил, что провёл консультации с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским, который также не признаёт законными действия по смене руководства Конституционного трибунала.

Когда Навроцкий прибыл к зданию Конституционного трибунала, произошла стычка Фото: Скрин видео

В своём заявлении Навроцкий заявил, что призывает к "восстановлению правового порядка и к тому, чтобы силы принуждения, направленные туда правительством, покинули здание Трибунала". В связи с угрозой внутренней безопасности страны президент также созвал экстренные консультации с представителями парламентских сил, чтобы стабилизировать политическую ситуацию и восстановить конституционный порядок.

Оппозиция обвиняет кабинет министров

Тем временем Дональд Туск защищает действия своего правительства. Он утверждает, что восстановление верховенства права после восьми лет правления консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) требует решительных мер. Оппозиция, напротив, обвиняет кабинет министров в попытке установить контроль над судебной системой.

Туск утверждает, что восстановление верховенства права требует решительных мер Фото: liga.net

Конфликт имеет более глубокие корни. В период пребывания партии PiS у власти в 2015–2023 годах были проведены масштабные судебные реформы, которые вызвали критику со стороны Европейского Союза из-за угрозы независимости судов. После прихода к власти Дональда Туска его правительство пообещало изменить систему, однако президент Навроцкий неоднократно блокировал соответствующие назначения и реформы.

По состоянию на 31 октября противостояние между президентом и правительством продолжается. Стороны по-разному трактуют законность действий в отношении Конституционного трибунала, а политическая напряженность в стране нарастает.

Другие новости о кризисе в Польше

Ранее Фокус писал о столкновении, произошедшем во время прибытия президента Польши Кароля Навроцкого к зданию Конституционного трибунала в Варшаве.

Кроме того, мы рассказывали о предыдущем политическом скандале в Польше. Туск раскритиковал Навроцкого за громкое заявление об "отдаче территорий".