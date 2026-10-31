Політична криза у Польщі: що відбувається зараз (фото)

У Польщі розгорнулася серйозна конституційна криза, яка загострила протистояння між президентом Каролем Навроцьким і урядом прем'єр-міністра Дональда Туска. Вранці 31 жовтня Навроцький заявив про силове захоплення державного органу та оголосив термінові консультації з представниками парламентських партій.

Причиною загострення стало рішення судді Конституційного трибуналу Анни Корвін-Пйотровської тимчасово відсторонити голову установи Богдана Свенчковського та його заступника Бартоша Сосанського. Фокус зібрав все, що відомо про кризу у Польщі станом на зараз.

Увечері 30 жовтня розпочалися протести у Варшаві Фото: Скрін відео

Увечері 30 жовтня біля будівлі суду у Варшаві зібралися сотні протестувальників. Частина демонстрантів намагалася прорвати поліцейське оточення, деякі кидали предмети в правоохоронців. Поліція повідомила про затримання трьох людей. Президент Кароль Навроцький, який саме летів до Сенегалу з офіційним візитом, розвернув літак і повернувся до Польщі.

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Що відбувається зараз

Вранці 31 жовтня президент Навроцький опублікував офіційну заяву, в якій назвав події порушенням конституційного порядку та силовим захопленням державного органу. Він повідомив, що провів консультації з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським, який також не визнає законними дії щодо зміни керівництва Конституційного трибуналу.

Під час прибуття Навроцького до будівлі Конституційного трибуналу відбулася сутичка Фото: Скрін відео

У своїй заяві Навроцький заявив, що закликає до "відновлення правового порядку та до того, щоб сили примусу, направлені туди урядом, залишили приміщення Трибуналу". Через загрозу внутрішній безпеці країни президент також скликав термінові консультації з представниками парламентських сил, щоб стабілізувати політичну ситуацію та відновити конституційний порядок.

Опозиція звинувачує кабінет міністрів

Тим часом Дональд Туск захищає дії свого уряду. Він стверджує, що відновлення верховенства права після восьми років правління консервативної партії "Право і справедливість" (PiS) потребує рішучих кроків. Опозиція, навпаки, звинувачує кабінет міністрів у спробі встановити контроль над судовою системою.

Туск стверджує, що відновлення верховенства права потребує рішучих кроків Фото: liga.net

Конфлікт має глибше коріння. Під час перебування PiS при владі у 2015–2023 роках були проведені масштабні судові реформи, які викликали критику Європейського Союзу через загрозу незалежності судів. Після приходу до влади Дональда Туска його уряд пообіцяв змінити систему, однак президент Навроцький неодноразово блокував відповідні призначення та реформи.

Станом на 31 жовтня протистояння між президентом та урядом триває. Сторони по-різному трактують законність дій щодо Конституційного трибуналу, а політична напруга в країні зростає.

Інші новини про кризу в Польщі

Раніше Фокус писав про сутичку, яку відбулася під час прибуття президента Польщі Кароля Навроцького до будівлі Конституційного трибуналу у Варшаві.

Також ми розповідали про попердній політичний скандал у Польщі. Туск розкритикував Навроцького за гучну заяву про "віддачу територій".