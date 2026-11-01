Політична криза у Польщі: Туск заявив про причетність проросійських сил

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив із заявою щодо конфлікту довкола Конституційного трибуналу у Варшаві. Політик оголосив про причетність Росії до масштабних сутичок у столиці.

За словами Дональда Туска, проросійські сили активно використовують загострення ситуації довкола суду у власних цілях. Вони зокрема підтримують діячів та організації, які діють з метою послаблення демократії в країні. Про це польський прем'єр-міністр заявив під час свого відеозвернення, оприлюдненого у мережі X увечері 31 жовтня.

Туск пояснив, що у Польщі вже багато років працюють політики та інші діячі, ціллю яких є руйнування польської демократії та верховенства права. Подібні чиновники знаходять підтримку за кордоном, зокрема серед російських прихильників.

"Невипадково вони знаходять підтримку у світі серед проросійських сил. Сьогодні в цьому конфлікті користуються підтримкою армії російських ботів в інтернеті. Вони навіть дочекалися публічних компліментів від головного ідеолога Кремля", — наголосив польський прем'єр.

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Також Туск наголосив, що Польща не повинна поступатися принципами верховенства права, а також незалежністю власної демократії. За його словами, чинний президент країни Кароль Навроцький і партія "Право і справедливість" (PiS) причетні до блокування змін довкола роботи Конституційного трибуналу у Варшаві.

Протести у Польщі — що відомо

Увечері 30 жовтня біля стін Конституційного трибуналу у Варшаві зібралися протестувальники та силовики. На сайті Трибуналу з'явилися дані про відсторонення його голови Богдана Свєнчковського та його заступника Бартоша Соханського.

Президент Кароль Навроцький у зв'язку із загостренням ситуації перервав закордонний візит. Глава держави терміново повернувся до столиці, проте при спробі входу до будівлі Конституційного трибуналу потрапив у сутичку.

Вранці 31 жовтня Навроцький заявив про силове захоплення державного органу та оголосив термінові консультації з представниками парламентських партій.