Nokia показала кнопочный телефон-раскладушку 2360 Flip с двумя экранами (фото)

Компания HMD представила кнопочный телефон-раскладушку Nokia 2360 Flip с двумя экранами и кнопкой SOS для экстренных вызовов. Модель создали специально для пожилых людей и школьников.

Примечательной фишкой аппарата стала функция удаленного управления настройками со смартфона родственников, пишет GSMArena.

Удаленный контроль и экстренная кнопка SOS

Функция Family Assist позволяет родственникам дистанционно настраивать телефон со своего смартфона. Через специальное меню можно на расстоянии добавлять новые контакты в телефонную книгу, регулировать громкость звонка и устанавливать важные напоминания, не забирая аппарат у владельца.

На задней панели разместили тревожную клавишу SOS. При ее нажатии телефон сразу дозванивается до заранее выбранного экстренного контакта и рассылает предупреждающие SMS-сообщения пяти близким людям.

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Дизайн Nokia 2360 Flip Фото: Nokia

Характеристики и связь 2G

Основной 2,8-дюймовый экран дополнен дисплеем на крышке с диагональю 1,77 дюйма для часов и проверки входящих звонков. Телефон получил съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч, громкий динамик, FM-радио, разъем 3,5 мм для наушников и базовую камеру формата QVGA. Объем встроенной памяти составляет 4 МБ.

К сожалению, модель работает исключительно в сетях 2G. Гаджет не сможет принимать сигнал в странах, где операторы уже полностью вывели из эксплуатации базовые станции второго поколения.

Nokia 2360 Flip выйдет в бордовом (Burgundy Red), темно-сером (Charcoal) и бирюзовом (Teal) цветах. Стоимость и дату старта продаж производитель назовет позже.

Ранее сообщалось, какой кнопочный телефон купить в 2026 году. Был анонсирован современный кнопочный телефон-"раскладушка" Light Flip 5G, который составит конкуренцию Nokia 2660 Flip 4G. Несмотря на внешнее сходство, эти два устройства относятся к разным ценовым сегментам.