Какой кнопочный телефон купить в 2026 году: Nokia 2660 Flip против Light Flip 5G (фото)
В 2026 году был анонсирован современный кнопочный телефон-"раскладушка" Light Flip 5G, который составит конкуренцию Nokia 2660 Flip 4G. Несмотря на внешнее сходство, эти два устройства относятся к разным ценовым сегментам.
Light Flip 5G отличается поддержкой 5G, OLED-дисплеем, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и камерой на 50 МП, тогда как Nokia 2660 Flip предлагает более скромные характеристики по гораздо более низкой цене. Подробнее эти два телефона сравнил портал Gizmochina.
Дизайн
Light Flip 5G имеет матовое покрытие, физическую клавиатуру T9, стереодинамики, два микрофона с шумоподавлением и защиту от воды и пыли по стандарту IP54. В целом он выглядит более премиально, чем конкурент.
Nokia 2660 Flip 4G отличается более простым подходом с привычной физической клавиатурой и удобным внешним дисплеем, который позволяет просматривать основную информацию, не открывая телефон.
Дисплей
Nokia 2660 Flip 4G оснащен основным 8-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением 240 × 320. Внешний 1,77-дюймовый дисплей Nokia является значительным преимуществом для быстрого получения уведомлений и информации об абоненте.
Light Flip 5G может похвастаться 2,8-дюймовым матовым OLED-экраном с разрешением 480 × 640. OLED-технология обеспечивает более глубокие оттенки черного, более высокую контрастность и более четкое изображение в целом, а матовое покрытие хорошо сочетается с минималистичным дизайном устройства.
Производительность
Light Flip оснащен восьмиядерным процессором MediaTek MT8873 с четырьмя ядрами Cortex-A78 и четырьмя ядрами Cortex-A55, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Этот кнопочный телефон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, GPS, eSIM, USB-C и Bluetooth 5.0.
Nokia 2660 Flip работает на базе более простого процессора Unisoc T107 в сочетании с 48 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти. Что касается подключения, Nokia поддерживает 4G, Bluetooth 4.2 и microUSB.
Аккумулятор
Nokia 2660 Flip получил съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч и поддерживает зарядную док-станцию. Благодаря более простой конструкции телефон обеспечивает стабильное время автономной работы. В свою очередь, преимуществом Light Flip с его съемным аккумулятором на 1800 мАч является поддержка современной зарядки через USB-C.
Камера
Light Flip 5G оснащен более мощной 50-мегапиксельной камерой, тогда как Nokia 2660 Flip 4G имеет гораздо более скромную базовую 0,3-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой. Ни один из телефонов не имеет фронтальной камеры.
Вердикт
Light Flip 5G — это более премиальный телефон в стиле минимализма, отличающийся современной производительностью, возможностями подключения, объемом памяти и функциями камеры. Однако его цену сложно оправдать для тех, кому нужны только звонки и базовые сообщения. С другой стороны, Nokia 2660 Flip предлагает эти базовые функции за гораздо меньшие деньги.
- Цена Nokia 2660 Flip 4G — около 80 долларов.
- Цена Light Flip 5G — около 299 долларов.
Напомним, что компания HMD представила новую версию своего кнопочного телефона HMD 105 4G School Edition.
Фокус также сообщал, что компания HMD анонсировала кнопочный телефон Nokia 300 Charge с мощной батареей.