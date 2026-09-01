Какой кнопочный телефон купить в 2026 году: Nokia 2660 Flip против Light Flip 5G (фото)

В 2026 году был анонсирован современный кнопочный телефон-"раскладушка" Light Flip 5G, который составит конкуренцию Nokia 2660 Flip 4G. Несмотря на внешнее сходство, эти два устройства относятся к разным ценовым сегментам.

Light Flip 5G отличается поддержкой 5G, OLED-дисплеем, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и камерой на 50 МП, тогда как Nokia 2660 Flip предлагает более скромные характеристики по гораздо более низкой цене. Подробнее эти два телефона сравнил портал Gizmochina.

Дизайн

Light Flip Фото: Light

Light Flip 5G имеет матовое покрытие, физическую клавиатуру T9, стереодинамики, два микрофона с шумоподавлением и защиту от воды и пыли по стандарту IP54. В целом он выглядит более премиально, чем конкурент.

Nokia 2660 Flip 4G отличается более простым подходом с привычной физической клавиатурой и удобным внешним дисплеем, который позволяет просматривать основную информацию, не открывая телефон.

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Дисплей

Nokia 2660 Flip Фото: HMD

Nokia 2660 Flip 4G оснащен основным 8-дюймовым TFT LCD-дисплеем с разрешением 240 × 320. Внешний 1,77-дюймовый дисплей Nokia является значительным преимуществом для быстрого получения уведомлений и информации об абоненте.

Light Flip 5G может похвастаться 2,8-дюймовым матовым OLED-экраном с разрешением 480 × 640. OLED-технология обеспечивает более глубокие оттенки черного, более высокую контрастность и более четкое изображение в целом, а матовое покрытие хорошо сочетается с минималистичным дизайном устройства.

Производительность

Light Flip Фото: Light

Light Flip оснащен восьмиядерным процессором MediaTek MT8873 с четырьмя ядрами Cortex-A78 и четырьмя ядрами Cortex-A55, а также 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Этот кнопочный телефон поддерживает 5G, Wi-Fi 6, GPS, eSIM, USB-C и Bluetooth 5.0.

Nokia 2660 Flip работает на базе более простого процессора Unisoc T107 в сочетании с 48 МБ оперативной памяти и 128 МБ встроенной памяти. Что касается подключения, Nokia поддерживает 4G, Bluetooth 4.2 и microUSB.

Аккумулятор

Nokia 2660 Flip Фото: HMD

Nokia 2660 Flip получил съемный аккумулятор емкостью 1450 мАч и поддерживает зарядную док-станцию. Благодаря более простой конструкции телефон обеспечивает стабильное время автономной работы. В свою очередь, преимуществом Light Flip с его съемным аккумулятором на 1800 мАч является поддержка современной зарядки через USB-C.

Камера

Light Flip 5G оснащен более мощной 50-мегапиксельной камерой, тогда как Nokia 2660 Flip 4G имеет гораздо более скромную базовую 0,3-мегапиксельную камеру со светодиодной вспышкой. Ни один из телефонов не имеет фронтальной камеры.

Вердикт

Light Flip Фото: Light

Light Flip 5G — это более премиальный телефон в стиле минимализма, отличающийся современной производительностью, возможностями подключения, объемом памяти и функциями камеры. Однако его цену сложно оправдать для тех, кому нужны только звонки и базовые сообщения. С другой стороны, Nokia 2660 Flip предлагает эти базовые функции за гораздо меньшие деньги.

Цена Nokia 2660 Flip 4G — около 80 долларов.

Цена Light Flip 5G — около 299 долларов.

Напомним, что компания HMD представила новую версию своего кнопочного телефона HMD 105 4G School Edition.

Фокус также сообщал, что компания HMD анонсировала кнопочный телефон Nokia 300 Charge с мощной батареей.