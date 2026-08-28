Вышел современный кнопочный 4G-телефон HMD: 15 дней работы от батареи и низкая цена (фото)

Компания HMD представила новую версию своего кнопочного телефона HMD 105 4G. Новинка ориентирована на школьников, поэтому в ней отсутствуют некоторые "отвлекающие" функции.

В отличие от обычной модели, HMD 105 4G School Edition не имеет браузера, предустановленных игр и диктофона. Зато в него добавлен родительский контроль, защищенный PIN-кодом, говорится на официальном сайте HMD.

HMD 105 4G School Edition оснащен 2,4-дюймовым QVGA-дисплеем, 64 МБ оперативной памяти, 128 МБ встроенной памяти и слотом для карт microSD с поддержкой расширения до 32 ГБ. Он поддерживает сети 2G, 3G и 4G, а также Bluetooth 5.0, USB-C и 3,5-мм разъем для наушников.

HMD 105 4G School Edition Фото: HMD

Функция родительского контроля на HMD 105 4G позволяет отключать Bluetooth, MMS и FM-радио. Компания HMD не уточнила, какую операционную систему использует телефон, но базовая версия телефона работает на S30+.

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Новый HMD 105 4G может хранить до 2000 контактов, оснащён двойной светодиодной фонариком и обеспечивает доступ к SMS одним нажатием клавиши. Аккумулятор имеет емкость 1450 мАч и рассчитан на 15 дней работы в режиме ожидания.

На момент написания статьи компания HMD ещё не объявила цену на модель 105 4G School Edition. Базовую версию HMD 105 4G можно купить в Украине примерно за 2 100 — 2 200 гривен

HMD 105 4G School Edition Фото: HMD

Напомним, что компания HMD анонсировала кнопочный телефон Nokia 300 Charge, отличительной особенностью которого является 40 дней автономной работы.

Фокус также сообщал, что HMD в скором времени представит новый раскладной кнопочный телефон 2760 Flip.