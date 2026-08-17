Кнопочный телефон на Android: новая "раскладушка" от HMD получила современные функции (фото)

Компания HMD в скором времени выпустит функциональный телефон 2760 Flip, который, вероятно, будет работать на базе операционной системы Android.

В марте прошлого года HMD представила 2660 Flip на MWC, поэтому 2760 Flip, по всей видимости, станет его преемником. Первые подробности о новинке раскрыл пользователь HMD_MEME'S в социальной сети X.

Инсайдер утверждает, что HMD 2760 Flip будет работать под управлением Icon OS 13, основанной на Android 13 Go. Это значительное обновление по сравнению с предыдущей моделью 2660 Flip, которая работала под управлением KaiOS. Пользователи также получат доступ к Google Play Store.

Рендер HMD 2760 Flip Фото: X (Twitter)

HMD 2760 Flip будет оснащен 2,8-дюймовым основным ЖК-дисплеем и 1,77-дюймовым внешним экраном. Ожидается, что смартфон будет оснащен сенсорной панелью. "Раскладушка" будет работать на процессоре Unisoc T310 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

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Согласно утечке, HMD 2760 Flip получил аккумулятор емкостью 2500 мАч, порт USB Type-C, слот для карт microSD, 5-мегапиксельную заднюю камеру, фронтальную VGA-камеру и 3,5-мм разъем для наушников.

Кроме того, HMD 2760 Flip может поддерживать Wi-Fi, Bluetooth и 4G. Дизайн будущего 2760 Flip напоминает Nokia 2660 Flip 2022 года. На опубликованном рендере телефон изображен в черном цвете, однако он также будет доступен в голубом и розовом цветах.

Цена и остальные характеристики HMD 2760 Flip пока не разглашаются.

Напомним, компания Light анонсировала раскладной телефон с минималистичным интерфейсом и кнопочным управлением.

Фокус также сообщал, что HMD Global готовится представить новый кнопочный телефон Nokia 250 4G Smart.