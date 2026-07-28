Ультрабюджетный телефон Nokia с современными функциями: новая модель рассекречена в сети (фото)

Компания HMD Global готовится представить новый кнопочный телефон Nokia 250 4G Smart, который сочетает в себе классический дизайн и современные функции.

Основные характеристики телефона Nokia 250 4G Smart уже раскрыл пользователь HMD_MEME'S в социальной сети X.

Nokia 250 4G Smart оснащен 2,8-дюймовым ЖК-экраном, 0,3-мегапиксельной фронтальной камерой со светодиодной вспышкой и 2-мегапиксельной задней камерой, также оснащённой вспышкой. Телефон имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54 и будет продаваться в двух цветах.

Nokia 250 4G Smart Фото: HMD

В основе Nokia 250 4G Smart лежит процессор Unisoc T137 с тактовой частотой 1,3 ГГц, который работает в сочетании с 256 МБ оперативной памяти и 2 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор емкостью 1950 мАч заряжается через порт USB-C мощностью 2,75 Вт.

Відео дня

Важно

Samsung Galaxy против Google Pixel: эксперт назвал лучший складной смартфон (фото)

Что касается других характеристик, Nokia 250 4G Smart будет предлагать некоторые функции искусственного интеллекта, встроенную поддержку платежей Alipay, голосовой перевод, считыватель QR-кодов, разъем 3,5 мм для наушников и Bluetooth 5.0.

Цена Nokia 250 4G Smart пока официально не объявлена. Ожидается, что устройство будет стоить примерно столько же, сколько и другие 4G-модели бренда, такие как Nokia 225 4G или Nokia 235 4G. В Украине их стоимость составляет от 2 200 до 2 900 гривен.

Камера Nokia 250 4G Smart Фото: HMD

Напомним, что HMD готовится к выпуску кнопочных телефонов Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition и 235 4G 2nd Edition.

Фокус также сообщал, что команда разработчиков Reborn создала новую версию прошивки для телефона Nokia N8, выпущенного в 2010 году.