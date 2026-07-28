Ультрабюджетний телефон Nokia з сучасними функціями: нова модель розсекречена в мережі (фото)

Компанія HMD Global готується представити новий кнопковий телефон Nokia 250 4G Smart, який поєднує у собі класичний дизайн та сучасні інструменти.

Ключові характеристики телефона Nokia 250 4G Smart вже розкриті користувачем HMD_MEME'S у соцмережі X.

Nokia 250 4G Smart отримав 2,8-дюймовий РК-екран, 0,3-мегапіксельну фронтальну камеру зі світлодіодним спалахом та 2-мегапіксельну задню камеру, яка також має спалах. Телефон має захист від пилу та бризок IP54 та буде продаватися у двох кольорах.

Nokia 250 4G Smart Фото: HMD

В основі Nokia 250 4G Smart лежить процесор Unisoc T137 з частотою 1,3 ГГц, який працює у поєднанні з 256 МБ оперативної пам'яті та 2 ГБ вбудованої пам'яті. Акумулятор ємністю 1950 мАг заряджається через порт USB-C потужністю 2,75 Вт.

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Що стосується інших характеристик, Nokia 250 4G Smart пропонуватиме деякі функції штучного інтелекту, вбудовану підтримку платежів Alipay, голосовий переклад, зчитувач QR-кодів, роз’єм 3,5 мм для навушників та Bluetooth 5.0.

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Ціна Nokia 250 4G Smart поки офіційно не оголошена. Очікується, що пристрій коштуватиме приблизно як інші 4G-моделі бренду, такі як Nokia 225 4G або Nokia 235 4G. В Україні їх ня варітсть складає від 2 200 до 2 900 гривень.

Камера Nokia 250 4G Smart Фото: HMD

Нагадаємо, HMD готується до випуску кнопкових телефонів Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition та 235 4G 2nd Edition.

Фокус також повідомляв, що команда розробників Reborn створила нову версію прошивки для телефона Nokia N8, випущеного у 2010 році.