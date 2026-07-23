Samsung Galaxy проти Google Pixel: експерт назвав кращий складаний смартфон (фото)

Новий Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra претендує на звання найкращого складаного смартфона 2026 року, однак Google Pixel 10 Pro Fold може бути розумнішим вибором для деяких користувачів.

Вибір між Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra та Google Pixel 10 Pro Fold може бути складним, тож оглядач гаджетів порталу ZDNET Адам Дуд вирішив порівняти ці два пристрої, виділивши сильні сторони кожного з них.

Переваги Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Galaxy Z Fold 8 Ultra працює на новітньому процесорі Snapdragon 8 Elite Gen 5, розробленим для Samsung компанією Qualcomm. Смартфони Pixel не дозволяють встановлювати додаток Geekbench для перевірки продуктивності, однак експерт зауважив, що Snapdragon 8 Elite Gen 5 значно перевершує Tensor G5 від Google за всіма параметрами.

Ще однією превагою Galaxy Z Fold 8 Ultra є тонший та легший корпус. Хоча на папері ,1 мм і 43 грами здаються не суттєвою різницею, у реальному житті Pixel 10 Pro Fold відчувається набагато масивнішим.

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Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Galaxy Z Fold 8 Ultra також пропонує більш універсальні можливості для фотозйомки. Цього року Samsung оновила надширококутну камеру свого складаного флагмана до 50 МП, а основну камеру — до 200 МП. Для порівняння, Pixel 10 Pro Fold використовує основну камеру на 48 МП та додаткові об’єктиви зі значно меншими сенсорами.

Переваги Google Pixel 10 Pro Fold

Google Pixel 10 Pro Fold Фото: zdnet.com

Насамперед варто зазначити, що Pixel 10 Pro Fold дешевший за Galaxy Z Fold 8 Ultra. Хоча складані смартфони не можна назвати бюджетними, Samsung наразі пропонує найдорожчий пристрій на ринку. Якщо брати до уваги офіційні ціни, то різниця складає 300 доларів (близько 13 400 грн), тобто смартфон Google на 15% дешевший.

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Приємним бонусом від Pixel 10 Pro Fold також є вбудована магнітна панель, що підтримує різноманітні аксесуари та зарядні підставки. Магніти, вбудовані в задню частину телефону, отримали назву Pixel Snap. Для Galaxy Z Fold 8 Ultra аналогічні функції доступні лише через спеціальний магнітний чохол.

Pixel 10 Pro Fold Фото: Bridenstine

Pixel 10 Pro Fold також сподобається шанувальникам ексклюзивних функцій Google. Обидва смартфони отримають 7 років оновлень програмного забезпечення та безпеки, але телефони Google з часом покращуються завдяки Pixel Drops. Щоквартально Google випускає абсолютно нові функції, ексклюзивно для телефонів Pixel, які можуть бути дуже корисними.

Вибір експерта

Автор зазначив, що вже використовує низку пристроїв від Samsung, включно з Galaxy Book 6 Pro, тож його вибір – Galaxy Z Fold 8 Ultra. Цей смартфон чудово інтегрується з іншими гаджетами бренду, а також має низку очевидних переваг, як от потужніший процесор, кращі камери та більш витончений дизайн.

Нагадаємо, оглядач гаджетів порівняв смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 з Motorola Razr Ultra (2026).

Фокус також повідомляв, що в мережі з’явилися ціни та всі кольори серії смартфонів Google Pixel 11.