Samsung чи Motorola: який складаний Android-смартфон краще купити у 2026 році (фото)

Компанія Samsung випустила новий розкладний смартфон Galaxy Z Flip 8, який склав конкуренцію Motorola Razr Ultra (2026).

Щоб визначити кращий складаний смартфон, експерт порталу PhoneArena порівняв Samsung Galaxy Z Flip 8 та Motorola Razr Ultra (2026) за низкою критеріїв.

Дизайн

Samsung Galaxy Z Flip 8 отримав невеликий скошений край навколо рамки, що вирішило проблему з розкриттям, притаманну попереднім моделям. Смартфони Motorola Razr зазвичай мають закруглені боки, які не створюють подібних труднощів.

Samsung Galaxy Z Flip 8 та Motorola Razr Ultra (2026) Фото: PhoneArena

Шарнір Galaxy Z Flip 8 відчувається міцнішим і точнішим, ніж у Moto Razr Ultra. Якщо Motorola відкривається та закривається дуже м’яко та пружинистим, то Samsung має ширший кут регулювання, точно фіксуючись у потрібному положенні.

Відео дня

Обидва смартфони мають захист IP48, що робить їх стійкими до води, однак сертифікація IP4 вказує на слабкий захист від пилу.

Samsung Galaxy Z Flip 8 та Motorola Razr Ultra (2026) Фото: PhoneArena

Збоку Moto Razr Ultra має додаткову клавішу штучного інтелекту для виклику Moto AI, тоді як Galaxy Z Flip 8 пропонує лише стандартний набір бічних кнопок. Обидві моделі використовують традиційний зчитувач відбитків пальців, вбудований у кнопку живлення збоку.

Дисплей

Samsung Galaxy Z Flip 8 може похвалитися 4,1-дюймовим додатковим екраном з тоншими рамками. Діагональ додаткового дисплея Motorola Razr Ultra становить 4 дюйми.

Що стосується основного дисплея, Motorola використовує 7-дюймову панель з частотою оновлення до 165 Гц, тоді як Samsung пропонує 6,9-дюймовий екран з частотою оновлення 120 Гц. Складка по центру екрана менш помітна на Galaxy Z Flip 8, ніж на Moto Razr Ultra.

Продуктивність та ПЗ

Samsung оснастила серію Z Flip власними чипами Exynos, тому Galaxy Z Flip 8 працює на Exynos 2600, виготовленому за 2-нм техпроцесом. Своєю чергою Motorola робить ставку на аутсорсингові чіпи Qualcomm, встановивши Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Moto Razr Ultra (2026).

Важливо

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Moto Razr Ultra постачається з 512 ГБ пам’яті та 16 ГБ оперативної пам’яті. Galaxy Z Flip 8 пропонує 12 ГБ оперативної пам’яті, а також 256 ГБ або 512 ГБ пам’яті на вибір.

Galaxy Z Flip 8 отримав нові функції Galaxy AI в One UI 9, які значно розширили ШІ-можливості телефона. Тим часом Moto Razr Ultra дещо відстає в гонці штучного інтелекту. Його вбудований Moto AI має кілька функцій для нотаток та підсумовування, однак для вимогливих завдань він перенаправляє запит до Perplexity або Microsoft Copilot.

Samsung Galaxy Z Flip 8 отримуватиме нові версії ОС протягом наступних 7 років, тоді як термін програмної підтримки Moto Razr Ultra обмежений 3 роками оновлення Android та 4 роками виправлень безпеки.

Камера

Samsung Galaxy Z Flip 8 та Motorola Razr Ultra (2026) Фото: PhoneArena

Galaxy Z Flip 8 має основну камеру на 50 МП, надширококутну камеру на 12 МП та фронтальну камеру на 10 МП. Moto Razr Ultra (2026) отримав основну камеру на 50 МП, надширококутну камеру на 50 МП та фронтальну камеру на 50 МП.

За словами експерта, Samsung лідирує, коли йдеться про якість фотозйомки. Він відзначив точну постобробку, корисні функції редагування за допомогою штучного інтелекту, а також режим Super Steady для відео, який виявився напрочуд стабільним.

Акумулятор

Moto Razr Ultra дещо перевершує конкурента, пропонуючи акумулятор ємністю 4700 мАг. Galaxy Z Flip 8 використовує батарею на 4300 мАг, як і торішній Galaxy Z Flip 7. При цьому варто враховувати, що новий чип Exynos 2600 може бути енергоефективнішим за свого попередника.

Смартфон Motorola також підтримує швидшу зарядку — дротову потужністю 68 Вт та бездротову потужністю 30 Вт. Samsung обмежується дротовою зарядкою потужністю 25 Вт та бездротовою зарядкою потужністю 15 Вт. Обидва смартфони підтримують зворотну бездротову зарядку потужністю 5 Вт.

Нагадаємо, Nubia нещодавно анонсувала смартфон NaviX Ultra, зосереджений на функціях штучного інтелекту.

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