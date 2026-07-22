Найкращі смартфони Xiaomi у 2026 році: топ 5 моделей на різний бюджет (фото)

Смартфони Xiaomi пропонують чудове співвідношення ціни та якості, а за своїми характеристиками можуть конкурувати з найкращим моделями Samsung, Pixel та Apple.

Для тих, хто збирається купити смартфон Xiaomi у 2026 році, експерти порталу TechRadar відібрали 5 найкращих варіантів за результатами тестів.

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultra Фото: amateurphotographer.com

Xiaomi 17 Ultra — це універсальний флагманський смартфон, який пропонує першокласну продуктивність, чудові візуальні ефекти та потужні камери. Xiaomi обіцяє 5 років оновлень ОС та 6 років оновлень безпеки.

Смартфон отримав 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей з підтримкою 12-бітної глибини кольору, піковою яскравістю 3200 ніт та новою структурою субпікселів HyperRGB, що забезпечує більшу чіткість екрана, щоб пом’якшити падіння чистої роздільної здатності через збільшення розміру дисплея порівняно з Xiaomi 15 Ultra.

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У розширених ігрових тестах Xiaomi 17 Ultra продемонстрував стабільні 120 кадрів/с на низьких налаштуваннях та 70 кадрів/с на максимальних у Call of Duty.

Ще однією перевагою Xiaomi 17 Ultra є система камер, що включає 50-мегапіксельний 1-дюймовий основний об’єктив з сенсором Light Fusion 1050L, 200-мегапіксельний перископічний телеоб’єктив з оптикою Leica та 50-мегапіксельний ультраширококутний модуль.

Що стосується акумулятора, тести показали, що Xiaomi 17 Ultra витримує вісім годин роботи екрану в реальному тестуванні. При економному використанні одного повного заряду може вистачити на два дні.

Ціна Xiaomi 17 Ultra — від 56 415 грн.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Фото: Future

Xiaomi 17 зосереджений на базових функціях, як от зручність, дисплей, камери та продуктивність. Завдяки процесору Snapdragon 8 Elite він продемонстрував стабільно високу продуктивність в ході тестування, не зависаючи навіть під час інтенсивного використання та ігор.

Після цілого дня помірного використання камери та потокового передавання даних Xiaomi 17 зберіг заряд батареї на рівні 30%. Що стосується заряджання, телефон зарядився від 0% до 65% за 30 хвилин, використовуючи портативний зарядний пристрій Sharge HyperTower 170 потужністю 100 Вт.

Експерти також відзначили три 50-мегапіксельні камери, що передають природні кольори та злегка підвищують контрастність, щоб фотографії виглядали привабливими. Якість запису відео теж досить висока.

Ціна Xiaomi 17 — від 40 000 грн.

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T Pro Фото: techadvisor.com

Xiaomi 15T Pro пропонує великий дисплей та флагманську продуктивність за напрочуд доступну ціну. Він отримав процесор MediaTek Dimensity 9400+, акумулятор ємністю 5500 мАг та покращену телеоб'єктивну камеру.

Як зазначають у виданні, чипсет MediaTek Dimensity 9400+ добре справляється з повсякденними завданнями. Серед найпродуктивніших процесорів Android він поступається лише Snapdragon 8 Elite та 8 Elite Gen 5.

Xiaomi 15T Pro оснащений 50-мегапіксельною ширококутною камерою, 12-мегапіксельною надширококутною камерою та 50-мегапіксельним телеоб'єктивом, що значно перевершують свою ціну за продуктивністю. Акумулятор пристрою витримує більше, ніж повний день інтенсивного використання.

Ціна Xiaomi 15T Pro — від 29 299 грн.

Xiaomi Poco X8 Pro Max

Poco X8 Pro Max Фото: PhoneArena

Poco X8 Pro Max — це відносно бюджетний телефон, який поєднує у собі процесор Mediatek Dimensity 9500s, 12 ГБ оперативної пам'яті та потужний акумулятор ємністю 8500 мАг.

Камери Poco X8 Pro Max роблять чіткі та деталізовані знімки навіть за слабкого освітлення, що є рідкістю серед недорогих смартфонів. Тести також показали, що пристрій добре справляється з усіма базовими завданнями та працює до трьох днів без підзарядки.

Ціна Xiaomi Poco X8 Pro Max — від 21 322 грн.

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip Фото: Foundry

Xiaomi Mix Flip є першим складаним пристроєм бренду, доступним на міжнародному ринку. Він оснащений яскравим 6,86-дюймовим дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, а також потужним чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 та довговічним акумулятором

За своїми характеристиками Xiaomi Mix Flip може конкурувати з Samsung Galaxy Z Flip 6 та Motorola Razr Plus (2024) у всіх ключових областях. Варто враховувати, що ця модель має не найкращі камери та захаращений інтерфейс HyperOS, проте загалом це чудовий складаний смартфон за свої гроші.

Ціна Xiaomi Mix Flip — від 26 500 грн.

Нагадаємо, Xiaomi почала анонсувати бюджетний смартфон Poco M8 Power 5G.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi скоро випустить два нові розумні годинники.