Недорогі розумні годинники від Xiaomi вже близько: скільки коштують новинки (фото)

Компанія Redmi, яка є суббрендом Xiaomi, скоро випустить два нові розумні годинники — Redmi Watch 6 Active та Redmi Watch 6 Lite.

Смартгодинники Redmi Watch 6 Active та Redmi Watch 6 Lite доповнять існуючу лінійку Redmi Watch 6. Деталі про новинки вже просочилися в мережу, повідомляє GSMArena.

Повідомляється, що обидві моделі пропонуватимуть понад 140 спортивних режимів, моніторинг серцевого ритму та SpO2, відстеження сну та відстеження відстані. Судячи з рендерів, Redmi Watch 6 Active вийде у трьох кольорах, а Redmi Watch 6 Lite — у двох.

Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles

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Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles

Redmi Watch 6 Active отримає 1,85-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 390x450, Bluetooth 5.3 та акумулятор ємністю 470 мАг. Своєю чергою Redmi Watch 6 Lite матиме 1,96-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 410x502, 9-осьовий датчик руху, багатосистемний GPS, динамік та аналогічну батарею на 470 мАг.

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Що цікаво, Redmi Watch 6 Active дешевший за Redmi Watch 6 Lite. Судячи з того, що ціни витекли у євро, годинники будуть доступні на європейському ринку. Дата виходу поки не розголошується

Ціна Redmi Watch 6 Active — 50 євро (близько 2 555 грн).

Ціна Redmi Watch 6 Lite — 60 євро (близько 3 066 грн).

Нагадаємо, Samsung незабаром випустить розумні годинники нового покоління Galaxy Watch 9 та Galaxy Watch Ultra 2.

Фокус також повідомляв, що Honor представила розумний годинник Watch 6, який вирізняється тривалим часом автономної роботи.