Недорогие умные часы от Xiaomi уже близко: сколько стоят новинки (фото)

Компания Redmi, являющаяся суббрендом Xiaomi, вскоре выпустит две новые модели умных часов — Redmi Watch 6 Active и Redmi Watch 6 Lite.

Смарт-часы Redmi Watch 6 Active и Redmi Watch 6 Lite пополнят существующую линейку Redmi Watch 6. Подробности о новинках уже просочились в сеть, сообщает GSMArena.

Сообщается, что обе модели будут предлагать более 140 спортивных режимов, мониторинг сердечного ритма и SpO2, отслеживание сна и измерение пройденного расстояния. Судя по рендерам, Redmi Watch 6 Active выйдут в трех цветах, а Redmi Watch 6 Lite — в двух.

Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Active Фото: 91mobiles

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Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles Redmi Watch 6 Lite Фото: 91mobiles

Redmi Watch 6 Active будут оснащены 1,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390x450, Bluetooth 5.3 и аккумулятором емкостью 470 мАч. В свою очередь, Redmi Watch 6 Lite получат 1,96-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 410x502, 9-осевой датчик движения, многосистемный GPS, динамик и аналогичный аккумулятор емкостью 470 мАч.

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Что интересно, Redmi Watch 6 Active дешевле, чем Redmi Watch 6 Lite. Судя по тому, что цены просочились в евро, часы будут доступны на европейском рынке. Дата выхода пока не разглашается

Цена Redmi Watch 6 Active — 50 евро (около 2 555 грн).

Цена Redmi Watch 6 Lite — 60 евро (около 3 066 грн).

Напомним, что Samsung в скором времени выпустит умные часы нового поколения Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.

Фокус также сообщал, что Honor представила смарт-часы Watch 6, которые отличаются длительным временем автономной работы.