Можно не заряжать целый месяц: новые смарт-часы превзошли Apple Watch Ultra 3 (фото)

Компания Honor представила смарт-часы Watch 6, которые отличаются длительным временем автономной работы.

Часы Honor Watch 6 получили несколько существенных обновлений по сравнению с моделями Honor Watch 5 и Honor Watch 5 Ultra, отмечает Android Authority.

Honor Watch 6 может похвастаться аккумулятором емкостью 980 мАч, который обеспечивает до 35 дней автономной работы. Для сравнения: Watch 5 Ultra использует аккумулятор емкостью 480 мАч, а емкость батареи Apple Watch Ultra 3 составляет 559 мАч.

Сенсорный OLED-дисплей Honor Watch 6 имеет диагональ 1,46 дюйма и пиковую яркость 3000 нит. Среди других заявленных характеристик — 4 ГБ встроенной памяти, класс защиты IP69, водонепроницаемость 5 атм, Bluetooth 5.4 и NFC.

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Новинка Honor обладает множеством встроенных функций, среди которых поддержка более 120 спортивных режимов, тренер по бегу с искусственным интеллектом, двухчастотный GPS, видеоциферблат, сопряжение с двумя телефонами, приложение Recorder на базе искусственного интеллекта, управление жестами, а также отслеживание частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови, циклов сна и уровня стресса.

Цвета Honor Watch 6 Фото: Honor

Часы доступны в двух цветах: Shadow Black и Twilight Brown. Оба варианта имеют металлическую рамку, причем первый — с алюминиевым передним корпусом, а второй — со стальным. Черные часы имеют ремешок из фтореластомера, а коричневые — кожаный.

Стартовая цена Honor Watch 6 — 226 долларов (около 10 150 грн).

Напомним, что умные часы Xiaomi Watch 5 работают от аккумулятора емкостью 930 мАч до 18 дней в режиме энергосбережения.

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