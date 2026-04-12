Работают неделями: эксперт назвал лучшие смарт-часы от Xiaomi (фото)

Флагманские умные часы Watch призваны решить главную проблему аксессуаров на базе Wear OS — слабую автономность. Благодаря емкой кремний-углеродной батарее гаджет способен работать намного дольше аналогов.

Эксперты GSMArena провели детальное тестирование аксессуара и рассказали об интересных функциях Watch 5.

Дизайн, материалы и дисплей

Xiaomi Watch 5 получили классический, но достаточно массивный форм-фактор. Вес устройства без ремешка составляет 56 граммов. Корпус выполнен из нержавеющей стали (316L), что придает часам премиальный вид. Сбоку расположена вращающаяся заводная головка с тактильным откликом и переназначаемая физическая кнопка.

Модель оснащена 1,54-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480x480 пикселей, частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 1500 нит. Защиту экрана и задней панели с датчиками обеспечивает прочное сапфировое стекло (уровень 9 по шкале Мооса). Часы комплектуются стандартным силиконовым ремешком шириной 22 мм. Главным дизайнерским недостатком эксперты назвали устаревшую магнитную зарядку с разъемом USB-A на конце провода (вместо современного USB-C) и отсутствие поддержки беспроводной зарядки.

Відео дня

Xiaomi Watch 5 Фото: gsmarena.com

Софт, два чипа и управление жестами

Для оптимизации энергопотребления Xiaomi использовала архитектуру с двумя процессорами и двумя операционными системами. Ресурсоемкие задачи выполняет чип Snapdragon W5 Gen 1, работающий под управлением Google Wear OS 6 (с доступом к Play Маркету, ИИ-ассистенту Gemini и сторонним приложениям). За базовые функции отвечает сопроцессор BES2800 и легкая оболочка Xiaomi Vela OS. При активации режима энергосбережения Wear OS полностью отключается.

Инновацией Watch 5 стал датчик ЭМГ (электромиографии), который считывает нервные импульсы и мышечную активность пальцев. Это позволяет управлять часами с помощью жестов (сжатие пальцев, щелчки, поворот запястья). Не касаясь экрана, можно отвечать на звонки, отключать будильник или управлять камерой смартфона. Эксперты отметили, что функция удобна, когда заняты или испачканы руки, хотя датчик не всегда безошибочно считывает команды.

В часах есть микрофон и динамик для разговоров по Bluetooth, а также модуль NFC для бесконтактной оплаты через Google Wallet. (версия с поддержкой сотовой связи через eSIM доступна только на рынке Китая).

Дисплей Xiaomi Watch 5 Фото: gsmarena.com

Мониторинг здоровья и спорта

В наличии стандартный набор датчиков: пульсометр, пульсоксиметр для уровня кислорода в крови (SpO2), трекеры сна и уровня стресса. Присутствует функция "оценки здоровья за 60 секунд". Эксперты похвалили алгоритмы мониторинга сна — часы очень точно фиксируют фазы отдыха и ночные пробуждения. Из минусов: датчики не умеют снимать ЭКГ и не измеряют изменчивость сердечного ритма (HRV).

Для спортсменов предусмотрено более 150 режимов тренировок, включая профессиональные метрики для бегунов и велосипедистов (оценка максимального потребления кислорода VO2 Max и времени восстановления). Встроенный двухдиапазонный GPS (L1+L5) отлично строит маршруты на открытой местности, но слегка теряет точность в плотной городской застройке. Часы поддерживают загрузку офлайн-карт и работу с сервисом Strava.

Автономность

Главной особенностью Watch 5 стала кремний-углеродная (Si-C) АКБ емкостью 930 мАч.

В ходе тестов при максимально активном сценарии использования (включенная Wear OS 6, автояркость, Always-On Display, постоянный мониторинг здоровья, уведомления и три часовые тренировки) часы проработали 5 полных суток, разрядившись лишь утром шестого дня. Это выдающийся результат для устройств на базе Wear OS. В режиме энергосбережения автономность смарт-часов легко превышает две недели (до 18 дней).

Xiaomi Watch 5 Фото: gsmarena.com

Выводы

Xiaomi Watch 5 не пытаются удивлять внешним видом или статусом, но с точки зрения функциональности и батареи порадуют приверженцев активного образа жизни.

Плюсы:

Премиальная сборка (нержавеющая сталь и сапфировое стекло).

Яркий и четкий AMOLED-дисплей.

Рекордное время автономной работы в своем классе (до 5 дней смарт-режима).

Поддержка Wear OS 6 и сторонних программ.

Точное отслеживание сна.

Минусы:

Массивный корпус подойдет не для каждого запястья.

Нет модуля сотовой связи в глобальной версии.

Отсутствие датчиков ЭКГ и HRV.

Устаревший кабель зарядного устройства и отсутствие беспроводной зарядки.

По мнению обозревателей, при текущей европейской цене (около 270 евро) смарт-часы Xiaomi Watch 5 являются отличной рекомендацией для пользователей ОС Android.

