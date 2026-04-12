Працюють тижнями: експерт назвав найкращий смарт-годинник від Xiaomi (фото)

Флагманський розумний годинник Watch покликаний вирішити головну проблему аксесуарів на Wear OS — слабку автономність. Завдяки ємній кремній-вуглецевій батареї гаджет здатний працювати набагато довше аналогів.

Експерти GSMArena провели детальне тестування аксесуара і розповіли про цікаві функції Watch 5.

Дизайн, матеріали та дисплей

Xiaomi Watch 5 отримали класичний, але досить масивний форм-фактор. Вага пристрою без ремінця становить 56 грамів. Корпус виконаний з нержавіючої сталі (316L), що надає годиннику преміального вигляду. Збоку розташована заводна головка, що обертається, з тактильним відгуком і фізична кнопка, що перепризначується.

Модель оснащена 1,54-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 480x480 пікселів, частотою оновлення 60 Гц і піковою яскравістю 1500 ніт. Захист екрана і задньої панелі з датчиками забезпечує міцне сапфірове скло (рівень 9 за шкалою Мооса). Годинник комплектується стандартним силіконовим ремінцем шириною 22 мм. Головним дизайнерським недоліком експерти назвали застарілу магнітну зарядку з роз'ємом USB-A на кінці дроту (замість сучасного USB-C) і відсутність підтримки бездротової зарядки.

Xiaomi Watch 5 Фото: gsmarena.com

Софт, два чіпи та керування жестами

Для оптимізації енергоспоживання Xiaomi використовувала архітектуру з двома процесорами і двома операційними системами. Ресурсомісткі завдання виконує чип Snapdragon W5 Gen 1, що працює під управлінням Google Wear OS 6 (з доступом до Play Маркету, ШІ-асистента Gemini і сторонніх додатків). За базові функції відповідає співпроцесор BES2800 і легка оболонка Xiaomi Vela OS. При активації режиму енергозбереження Wear OS повністю відключається.

Інновацією Watch 5 став датчик ЕМГ (електроміографії), який зчитує нервові імпульси і м'язову активність пальців. Це дає змогу керувати годинником за допомогою жестів (стиснення пальців, клацання, поворот зап'ястя). Не торкаючись екрана, можна відповідати на дзвінки, відключати будильник або керувати камерою смартфона. Експерти зазначили, що функція зручна, коли зайняті або забруднені руки, хоча датчик не завжди безпомилково зчитує команди.

У годиннику є мікрофон і динамік для розмов по Bluetooth, а також модуль NFC для безконтактної оплати через Google Wallet. (версія з підтримкою стільникового зв'язку через eSIM доступна тільки на ринку Китаю).

Дисплей Xiaomi Watch 5 Фото: gsmarena.com

Моніторинг здоров'я та спорту

Є стандартний набір датчиків: пульсометр, пульсоксиметр для рівня кисню в крові (SpO2), трекери сну і рівня стресу. Є функція "оцінки здоров'я за 60 секунд". Експерти похвалили алгоритми моніторингу сну — годинник дуже точно фіксує фази відпочинку і нічні пробудження. З мінусів: датчики не вміють знімати ЕКГ і не вимірюють мінливість серцевого ритму (HRV).

Для спортсменів передбачено понад 150 режимів тренувань, включно з професійними метриками для бігунів і велосипедистів (оцінка максимального споживання кисню VO2 Max і часу відновлення). Вбудований дводіапазонний GPS (L1+L5) відмінно будує маршрути на відкритій місцевості, але злегка втрачає точність у щільній міській забудові. Годинник підтримує завантаження офлайн-карт і роботу з сервісом Strava.

Автономність

Головною особливістю Watch 5 стала кремній-вуглецева (Si-C) АКБ ємністю 930 мАг.

Під час тестів за максимально активного сценарію використання (увімкнена Wear OS 6, автояскравість, Always-On Display, постійний моніторинг здоров'я, сповіщення і три годинні тренування) годинник пропрацював 5 повних діб, розрядившись лише вранці шостого дня. Це видатний результат для пристроїв на базі Wear OS. У режимі енергозбереження автономність смарт-годинника легко перевищує два тижні (до 18 днів).

Xiaomi Watch 5 Фото: gsmarena.com

Висновки

Xiaomi Watch 5 не намагаються дивувати зовнішнім виглядом або статусом, але з погляду функціональності та батареї порадують прихильників активного способу життя.

Плюси:

Преміальна збірка (нержавіюча сталь і сапфірове скло).

Яскравий і чіткий AMOLED-дисплей.

Рекордний час автономної роботи у своєму класі (до 5 днів смарт-режиму).

Підтримка Wear OS 6 і сторонніх програм.

Точне відстеження сну.

Мінуси:

Масивний корпус підійде не для кожного зап'ястя.

Немає модуля стільникового зв'язку в глобальній версії.

Відсутність датчиків ЕКГ і HRV.

Застарілий кабель зарядного пристрою і відсутність бездротової зарядки.

На думку оглядачів, за поточної європейської ціни (близько 270 євро) смарт-годинник Xiaomi Watch 5 є чудовою рекомендацією для користувачів ОС Android.

