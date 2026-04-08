Потужний Redmi K90 Max показали на офіційних фото: чим здивує смартфон Xiaomi

Xiaomi показала тизери майбутніх новинок, головною з яких стане ігровий смартфон Redmi K90 Max.

Разом із телефоном виробник анонсував компактний планшет K Pad 2, продажі якого почнуться в той самий час. Обидва гаджети вже доступні для резервування в офіційному китайському інтернет-магазині Xiaomi, пише GSMArena.

Зображення смартфона K90 Max у забарвленні Space Silver демонструють плоску задню панель. Зовнішній вигляд модуля камер нагадує модель K90 Pro Max, однак замість решітки динаміка тут встановлено збільшену сітку вбудованого вентилятора для охолодження. Під блоком подвійної камери розташований додатковий вентиляційний отвір для відведення гарячого повітря.

Офіційні зображення Redmi K90 Max Фото: Xiaomi

Представники Redmi стверджують, що новий кулер перевершує за розміром аналогічні рішення конкурентів. Активна система охолодження здатна знизити внутрішню температуру пристрою на 10 градусів всього за 100 секунд. При цьому смартфон зберіг волого- і пилозахист за високим стандартом IP69.

Планшет Redmi K Pad 2 отримає 8,8-дюймовий дисплей із частотою оновлення до 165 Гц і акумулятор ємністю 9100 мАг. Апаратною основою виступить флагманський процесор MediaTek Dimensity 9500. Гаджет пропонуватимуть у трьох колірних варіантах. Презентація гаджетів очікується до кінця цього місяця.

Тизер Redmi K Pad 2 Фото: Xiaomi

