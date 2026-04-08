Мощный Redmi K90 Max показали на официальных фото: чем удивит смартфон Xiaomi

Xiaomi показала тизеры будущих новинок, главной из которых станет игровой смартфон Redmi K90 Max.

Вместе с телефоном производитель анонсировал компактный планшет K Pad 2, продажи которого начнутся в то же время. Оба гаджета уже доступны для резервирования в официальном китайском интернет-магазине Xiaomi, пишет GSMArena.

Изображения смартфона K90 Max в расцветке Space Silver демонстрируют плоскую заднюю панель. Внешний вид модуля камер напоминает модель K90 Pro Max, однако вместо решетки динамика здесь установлена увеличенная сетка встроенного вентилятора для охлаждения. Под блоком двойной камеры расположено дополнительное вентиляционное отверстие для отвода горячего воздуха.

Официальные изображения Redmi K90 Max Фото: Xiaomi

Представители Redmi утверждают, что новый кулер превосходит по размеру аналогичные решения конкурентов. Активная система охлаждения способна снизить внутреннюю температуру устройства на 10 градусов всего за 100 секунд. При этом смартфон сохранил влаго- и пылезащиту по высокому стандарту IP69.

Планшет Redmi K Pad 2 получит 8,8-дюймовый дисплей с частотой обновления до 165 Гц и аккумулятор емкостью 9100 мАч. Аппаратной основой выступит флагманский процессор MediaTek Dimensity 9500. Гаджет будет предлагаться в трех цветовых вариантах. Презентация гаджетов ожидается до конца этого месяца.

Тизер Redmi K Pad 2 Фото: Xiaomi

