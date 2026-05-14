Лучшие смарт-часы Android 2026 года: какая модель порадовала во время тестов (фото)

Google Pixel Watch 4 предлагает отличное программное обеспечение, минималистичное оборудование и лучшие функции безопасности, которые можно найти среди современных умных часов.

Эксперты портала ZDNET испытали все популярные смарт-часы Android на базе Google Wear OS, доступные сегодня на рынке, и пришли к выводу, что Google Pixel Watch 4 является лучшим выбором в 2026 году.

Google Pixel Watch 4 доступен в четырех цветах: Matte Black, Polished Silver, Satin Moonstone и Champagne Gold. Часы достаточно просты в ремонте благодаря использованию винтов вместо клея.

По словам экспертов, Pixel Watch 4 также являются лучшими умными часами, когда речь идет о функциях безопасности. Кроме того, Google продолжает интегрировать в свои Pixel Watch функции Fitbit, включая улучшенные датчики сердечного ритма и GPS-отслеживание.

Недавно Google выпустила бета-версию Fitbit Premium с коучингом на основе искусственного интеллекта, что выводит Pixel Watch 4 на новый уровень. Например, часы могут создавать индивидуальный план тренировок на основе предпочтений и физической подготовки пользователя.

Что касается безопасности, Pixel Watch 4 предлагает функции экстренного спутникового вызова SOS, экстренного обмена данными, проверки безопасности и автоматического обнаружения чрезвычайных ситуаций. Некоторые из них доступны даже без подключения к интернету.

Важными преимуществами Pixel Watch 4 также являются прочный корпус и длительный срок обновления программного обеспечения. В то же время эксперты не советуют эту модель для пользователей iPhone, поскольку часы на Google WearOS уже не работают с iOS

Характеристики Google Pixel Watch 4:

дисплей — 1,2-дюймовый или 1,45-дюймовый AMOLED;

время работы от батареи — 30 часов (1,2 дюйма) и 40 часов (1,45 дюйма) с AOD;

размеры — 41 x 41 x 12,3 мм и 45 x 45 x 12,3 мм;

вес — 31 г и 37 г;

защита — 10 ATM+IP68;

цена Google Pixel Watch 4 в Украине — от 15 800 грн.

