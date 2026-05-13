Лучшие бюджетные смарт-часы для бега: Garmin выпустила Forerunner 70 и 170 (фото)

Компания Garmin представила обновленные версии популярных моделей умных часов Forerunner. Недорогие новинки получили функции более премиальных вариантов.

Традиционно бюджетные смарт-часы имели множество недостатков, включая дешевый дизайн и ограниченный набор функций. Но компания Garmin меняет ситуацию с выпуском смарт-часов Forerunner 70 и Forerunner 170. Они предлагают улучшенное отслеживание физической активности и много новых функций по доступной цене. Благодаря не только OLED-экрану, но и более совершенным функциям, заимствованным у более дорогих моделей Forerunner, эти новые устройства кажутся гораздо более функциональными, чем можно ожидать в этом ценовом диапазоне, пишет Phone Arena.

Forerunner 70 и Forerunner 170, специально разработанные с учетом всего, что нужно бегуну для начала его бегового пути, включают в себя премиальные функции для бега и тренировок, заимствованные из более дорогих моделей Forerunner, а также популярные показатели здоровья и самочувствия.

Смарт-часы для бегунов Garmin Forerunner 70 и Garmin Forerunner 170 поступят в продажу с 15 мая 2026 года.

Garmin Forerunner 70: особенности

Смарт-часы Garmin Forerunner 70 заменяют модель Forerunner 55. Они имеют 1,2-дюймовый сенсорный OLED экран и традиционные пять кнопок для навигации. Устройство выпускается в одном корпусе диаметром 43 мм и весит 40 г.

Часы оснащены трекером сердечного ритма, мониторингом сна, мониторингом энергии тела и функциями безопасности. Что касается физической активности, то часы измеряют мощность бега и динамику бега.

Garmin Forerunner 70 могут работать до 13 дней работы на одном заряде в режиме смарт-часов и до 23 часов в режиме только с GPS. В этой модели отсутствует двухдиапазонный GPS, но это не обязательно недостаток. Варианты GPS от Garmin обеспечивают очень точное позиционирование.

Forerunner 70 Фото: Garmin

Garmin Forerunner 70: цена

Цена Garmin Forerunner 70 составляет 249,99 долларов. На момент написания материала по курсу НБУ это 11 000 гривен.

Garmin Forerunner 170: особенности

Смарт-часы Forerunner 170 стали преемником Forerunner 165 и имеют некоторые улучшения. Модель оснащена сенсорным OLED-экраном и имеют версию Forerunner 170 Music для пользователей, которые любят слушать музыку во время тренировок.

Устройство Forerunner 170 предоставляет оценки готовности к тренировкам, предлагает планирование маршрутов, отслеживание состояния здоровья и образа жизни, и многое другое. Благодаря возможности отслеживать потребление кофеина, оно обеспечивает более полное отслеживание состояния здоровья.

Forerunner 170 и Forerunner 170 Music в режиме смарт-часов на одном заряде могут работать до 10 дней. Устройство не поддерживает двухдиапазонный GPS. В наличии сервис Garmin Pay, позволяющий пользователям подключать карту для осуществления бесконтактных платежей.

Forerunner 170 Фото: Garmin

Garmin Forerunner 170: цена

Цена Garmin Forerunner 170 составляет 299,99 долларов, а Garmin Forerunner 170 Music — 349,99 долларов. На момент написания материала по курсу НБУ это 13 200 гривен и 15 400 гривен соответственно.

