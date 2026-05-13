Apple планирует радикальное изменение Siri в iOS 27: сюрприз для владельцев iPhone

В операционной системе iOS 27 предусмотрено масштабное обновление помощника Siri. Он будет полностью изменен и станет постоянно активным приложением.

Apple представляет обновленную версию помощника Siri в операционной системе iOS 27. Теперь это не просто персональный помощник, а более функциональный чат-бота и агент на основе искусственного интеллекта, способный конкурировать с ChatGPT, Claude и Gemini. Siri будет располагаться в интерактивной области Dynamic Island вверху экрана iPhone, но впервые появится и отдельное приложение для Siri. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информацию исайдеров. Apple планирует представить новую iOS 27 и обновленный помощник Siri 8 июня 2026 года.

Siri будет полностью изменен в iOS 27. Теперь это не просто голосовой помощник, а постоянно активный агент, который может использовать личные данные и выполнять действия в разных приложениях.

Відео дня

Теперь Siri будет присутствовать в Dynamic Island. Когда пользователь произносит кодовое слово Siri или удерживает кнопку питания для активации помощника, в верхней центральной части интерфейса iPhone появляется большая анимация Siri в форме таблетки.

Когда Siri задают вопрос или дают задание, появляется прозрачная карточка с результатами. Проведя по ней пальцем вниз, откроется режим диалога, похожий на чат iMessage, и он будет включать небольшие карточки с погодой, заметками, предстоящими встречами и другой информацией, имеющей отношение к запросам.

Еще одно важное нововведение Siri — поиск с использованием ИИ из интернета, который впервые позволяет получать подробные ответы на вопросы общего характера. Ответы Siri будут включать маркированные списки с информацией и большие изображения.

У Siri впервые появится отдельное приложение. Оно позволит пользователям просматривать предыдущие чаты и начинать новые. Главная страница этого приложения включает в себя сетку прямоугольников с краткими описаниями прошлых разговоров, строка поиска и кнопка "+" для начала нового чата. Приложение будет поддерживать загрузку изображений и документов, а пользователи смогут набирать текст для Siri или использовать голосовой ввод.

Пользователи также могут активировать новый системный поиск, проведя пальцем вниз от верхней центральной части экрана в любом месте. При этом в Dynamic Island появится панель "Поиск или вопрос".

Интерфейс панели похож на интегрированную систему поиска Spotlight у iPhone, но может отображать более расширенные результаты и дополнительные данные из приложений.

Пользователи могут нажать на строку поиска, чтобы переключаться между использованием Siri и сторонних сервисов, таких как ChatGPT или Gemini, в качестве поисковой системы. На панели "Поиск или вопрос" также есть значок микрофона для голосового режима.

Фокус уже писал о главных нововведениях iOS 26.5 для владельцев iPhone.

Также Фокус писал о том, что компания Sony представила новый смартфон Xperia 1 VIII с мощным чипом Snapdragon.