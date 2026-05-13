Apple планує радикальну зміну Siri в iOS 27: сюрприз для власників iPhone

В операційній системі iOS 27 передбачено масштабне оновлення помічника Siri. Він буде повністю змінений і стане постійно активним додатком.

Apple представляє оновлену версію помічника Siri в операційній системі iOS 27. Тепер це не просто персональний помічник, а більш функціональний чат-бота і агент на основі штучного інтелекту, здатний конкурувати з ChatGPT, Claude і Gemini. Siri розташовуватиметься в інтерактивній ділянці Dynamic Island у верхній частині екрана iPhone, але вперше з'явиться й окремий додаток для Siri. Про це пише Bloomberg, посилаючись на інформацію ісайдерів. Apple планує представити нову iOS 27 і оновлений помічник Siri 8 червня 2026 року.

Siri буде повністю змінено в iOS 27. Тепер це не просто голосовий помічник, а постійно активний агент, який може використовувати особисті дані та виконувати дії в різних додатках.

Тепер Siri буде присутня в Dynamic Island. Коли користувач вимовляє кодове слово Siri або утримує кнопку живлення для активації помічника, у верхній центральній частині інтерфейсу iPhone з'являється велика анімація Siri у формі таблетки.

Коли Siri ставлять запитання або дають завдання, з'являється прозора картка з результатами. Провівши по ній пальцем вниз, відкриється режим діалогу, схожий на чат iMessage, і він міститиме невеликі картки з погодою, нотатками, майбутніми зустрічами та іншою інформацією, що має відношення до запитів.

Ще одне важливе нововведення Siri — пошук з використанням ШІ з інтернету, який уперше дає змогу отримувати докладні відповіді на запитання загального характеру. Відповіді Siri включатимуть марковані списки з інформацією та великі зображення.

У Siri вперше з'явиться окремий додаток. Він дасть змогу користувачам переглядати попередні чати і починати нові. Головна сторінка цього додатка містить у собі сітку прямокутників з короткими описами минулих розмов, рядок пошуку і кнопку "+" для початку нового чату. Додаток підтримуватиме завантаження зображень і документів, а користувачі зможуть набирати текст для Siri або використовувати голосове введення.

Користувачі також можуть активувати новий системний пошук, провівши пальцем вниз від верхньої центральної частини екрана в будь-якому місці. При цьому в Dynamic Island з'явиться панель "Пошук або питання".

Інтерфейс панелі схожий на інтегровану систему пошуку Spotlight у iPhone, але може відображати більш розширені результати і додаткові дані з додатків.

Користувачі можуть натиснути на рядок пошуку, щоб перемикатися між використанням Siri і сторонніх сервісів, таких як ChatGPT або Gemini, як пошукової системи. На панелі "Пошук або питання" також є значок мікрофона для голосового режиму.

