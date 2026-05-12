Apple випустила iOS 26.5: усі головні нововведення для власників iPhone (фото)

Вийшла стабільна версія апдейту iOS 26.5. Збірка додає наскрізне шифрування для повідомлень RCS і виправляє помилки.

Оновлення, що стало останнім для iOS 26, уже доступне для скачування на сумісні смартфони. Прошивка також містить масштабний патч із понад 50 виправленнями безпеки, пише MacRumors.

Шифрування RCS і перенесення даних

Ключовим нововведенням стала підтримка наскрізного шифрування (E2EE) для кросплатформних RCS-повідомлень. Листування між iPhone і Android-пристроями тепер захищене аналогічно чатам iMessage. Функція активована за замовчуванням і відзначається іконкою замка.

Раніше діалоги RCS між власниками iPhone і Android залишалися технічно відкритим для перехоплення, але впровадження наскрізного шифрування в iOS 26.5 робить чати повністю приватними. Для роботи алгоритмів сотові оператори обох співрозмовників повинні підтримувати актуальну версію протоколу RCS.

Додатково поліпшили інструмент переходу з iPhone на Android. Тепер користувачі можуть обирати часовий інтервал для перенесення медіаконтенту на кшталт фото та відео: за весь час, за останній рік або за 30 днів.

RCS-листування з шифруванням між Android та iOS 26.5 Фото: macrumors.com

RCS — сучасний протокол, що прийшов на зміну застарілим SMS. Працює через інтернет, пропонуючи всі звичні функції месенджерів: надсилання фото без втрати якості, статус прочитання повідомлення. А зверху в реальному часі відображається і те, що співрозмовник "пише...".

Розширення можливостей гаджетів у ЄС

Власники сторонніх переносних пристроїв у Європі отримали нові функції в рамках закону про цифрові ринки. Сторонні навушники тепер підтримують швидке сполучення одним дотиком при наближенні до смартфона за аналогією з AirPods.

Смарт-годинники інших брендів отримали доступ до інтерактивних повідомлень. Користувачі можуть читати повідомлення і відповідати на них прямо з зап'ястя. Сторонні екрани також навчилися виводити інтерактивні віджети Live Activities. При цьому активація сповіщень на сторонньому гаджеті автоматично відключає їх дублювання на Apple Watch.

Шпалери Pride Luminance в iOS 26.5 Фото: macrumors.com

Зміни в Картах та інші поліпшення

Фірмовий застосунок "Карти" отримав інструмент "Пропоновані місця". Система рекомендує локації для відвідування на основі історії пошуків і популярних трендів поблизу.

Ще інтерфейс поповнився динамічними шпалерами Pride Luminance з можливістю налаштування кольорової палітри. Розробники додали розкладку клавіатури для мови інуктитут. А в додатку Apple Books з'явилися нові нагороди для персональних підсумків року.

Насамперед експерти настійно рекомендують встановити iOS 26.5 для захисту пристрою від виявлених вразливостей ОС.

