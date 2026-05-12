Apple выпустила iOS 26.5: все главные нововведения для владельцев iPhone (фото)

Вышла стабильная версия апдейта iOS 26.5. Сборка добавляет сквозное шифрование для сообщений RCS и исправляет ошибки.

Обновление, ставшее последним для iOS 26, уже доступно для скачивания на совместимые смартфоны. Прошивка также содержит масштабный патч с более чем 50 исправлениями безопасности, пишет MacRumors.

Шифрование RCS и перенос данных

Ключевым нововведением стала поддержка сквозного шифрования (E2EE) для кроссплатформенных RCS-сообщений. Переписка между iPhone и Android-устройствами теперь защищена аналогично чатам iMessage. Ранее диалоги по RCS между владельцами iPhone и Android оставались технически открытыми для перехвата, но внедрение сквозного шифрования в iOS 26.5 делает чаты полностью приватными.

Функция активирована по умолчанию и отмечается иконкой замка. Для работы алгоритмов операторы обоих собеседников должны поддерживать актуальную версию протокола RCS.

Дополнительно улучшили инструмент перехода с iPhone на Android. Теперь пользователи могут выбирать временной интервал для переноса медиаконтента вроде фото и видео: за все время, за последний год или за 30 дней.

RCS-переписка с шифрованием между Android и iOS 26.5 Фото: macrumors.com

RCS — современный протокол, пришедший на смену устаревшим SMS. Работает через интернет, предлагая все привычные функции мессенджеров: отправка фото без потери качества, статус прочтения сообщения. А сверху в реальном времени отображается и то, что собеседник "печатает…".

Расширение возможностей гаджетов в ЕС

Владельцы сторонних носимых устройств в Европе получили новые функции в рамках закона о цифровых рынках. Сторонние наушники теперь поддерживают быстрое сопряжение одним касанием при приближении к смартфону по аналогии с AirPods.

Смарт-часы других брендов получили доступ к интерактивным уведомлениям. Пользователи могут читать сообщения и отвечать на них прямо с запястья. Сторонние экраны также научились выводить интерактивные виджеты Live Activities. При этом активация уведомлений на стороннем гаджете автоматически отключает их дублирование на Apple Watch.

Обои Pride Luminance в iOS 26.5 Фото: macrumors.com

Изменения в Картах и прочие улучшения

Фирменное приложение "Карты" получило инструмент "Предлагаемые места". Система рекомендует локации для посещения на основе истории поисков и популярных трендов поблизости.

Еще интерфейс пополнился динамическими обоями Pride Luminance с возможностью настройки цветовой палитры. Разработчики добавили раскладку клавиатуры для языка инуктитут. А в приложении Apple Books появились новые награды для персональных итогов года.

Прежде всего эксперты настоятельно рекомендуют установить iOS 26.5 для защиты устройства от выявленных уязвимостей ОС.

