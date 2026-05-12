Работает три дня и имеет тонкий корпус: чем удивит Realme 16T с аккумулятором 8000 мАч (фото)

Realme официально подтвердила дату презентации нового смартфона 16T с рекордной для серии батареей на 8000 мАч.

Новинка обещает до трех дней эксплуатации на одном заряде и интересные геймерские функции, пишет Gizmochina.

Несмотря на внушительную емкость АКБ, инженерам удалось сохранить толщину корпуса на уровне 8,8 мм. Заявлено, что заряда хватит на 11 часов непрерывного гейминга в тяжелых проектах при стабильной частоте 60 кадров в секунду. Телефон поддерживает быструю 45-ваттную зарядку и технологию Bypass Charging. Последняя позволяет подавать энергию напрямую к системной плате в обход аккумулятора, что предотвращает перегрев и износ ячеек во время игр.

Тизер Realme 16T с батареей на 8000 мАч. Дата запуска — 22 мая Фото: Realme

Гаджет оснащен плоским дисплеем диагональю 6,8 дюйма. Блок камер изготовлен с применением алюминиевого сплава, а боковые грани имеют металлическое напыление. По данным Geekbench, аппарат базируется на бюджетном чипсете MediaTek Dimensity 6300 (или обновленном Dimensity 6360) и оснащен 8 ГБ оперативной памяти. Программной основой станет актуальная ОС Android 16. —

Realme 16T выйдет в нескольких модификациях памяти: 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Набор расцветок включает в себя зеленый, красный и черный варианты корпуса. Официальный старт продаж в Индии намечен на 22 мая, после чего ожидается дебют модели на международных рынках.

