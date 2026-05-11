Xiaomi готовит 7-дюймовый смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч: что известно о новинке

Xiaomi планирует выпустить интересный аппарат с гигантским 7-дюймовым дисплеем и мощным аккумулятором емкостью 10 000 мАч. Релиз устройства ожидается до конца 2026 года.

Информацией о гаджете поделился известный китайский инсайдер Digital Chat Station, подробности сообщает портал Android Headlines.

Точное название будущего устройства пока держится в секрете. Однако информатор раскрыл ключевые спецификации. Модель получит крупный дисплей с диагональю 7 дюймов и высоким разрешением 2K. За производительность будет отвечать пока неизвестный процессор, созданный по современному 3-нанометровому техпроцессу — вероятно, флагманского или предтопового уровня.

Корпус смартфона будет выполнен из металла, а под экраном разместят шустрый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Также указывается надежная защита от попадания пыли и влаги по стандартам IP68 и IP69. Главной же особенностью станет батарея рекордной для бренда емкости на 10 000 мАч. Сейчас в тройку лидеров по этому показателю среди смартфонов Xiaomi входят Redmi K90 Max (8550 мАч) и Redmi Turbo 5 Max (9000 мАч).

Redmi K90 Pro Max, продающийся под именем Poco F8 Ultra на глобальном рынке. Фото: Redmi

Журналисты предполагают, что прорывной новинкой в итоге окажется Redmi K100 Pro Max. Это предположение основывается на характеристиках предшественника. Прошлогодний Redmi K90 Pro Max дебютировал в конце октября, имел крупный дисплей на 6,9 дюйма, мощный 3-нанометровый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и кремний-углеродную АКБ на 7560 мАч. Запланированные сроки релиза и логичное наращивание ключевых параметров говорят о том, что новую планку автономности, скорее всего, установит аппарат серии Redmi K.

