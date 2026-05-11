Xiaomi готує 7-дюймовий смартфон з акумулятором на 10 000 мАг: що відомо про новинку

Xiaomi планує випустити цікавий апарат із гігантським 7-дюймовим дисплеєм і потужним акумулятором ємністю 10 000 мАг. Реліз пристрою очікується до кінця 2026 року.

Інформацією про гаджет поділився відомий китайський інсайдер Digital Chat Station, подробиці повідомляє портал Android Headlines.

Точна назва майбутнього пристрою поки тримається в секреті. Однак інформатор розкрив ключові специфікації. Модель отримає великий дисплей з діагоналлю 7 дюймів і високою роздільною здатністю 2K. За продуктивність відповідатиме поки що невідомий процесор, створений за сучасним 3-нанометровим техпроцесом — ймовірно, флагманського або передтопового рівня.

Корпус смартфона буде виконаний з металу, а під екраном розмістять спритний ультразвуковий сканер відбитків пальців. Також вказується надійний захист від попадання пилу і вологи за стандартами IP68 і IP69. Головною ж особливістю стане батарея рекордної для бренду ємності на 10 000 мАг. Зараз до трійки лідерів за цим показником серед смартфонів Xiaomi входять Redmi K90 Max (8550 мАг) і Redmi Turbo 5 Max (9000 мАг).

Redmi K90 Pro Max, що продається під ім'ям Poco F8 Ultra на глобальному ринку. Фото: Redmi

Журналісти припускають, що проривною новинкою в підсумку виявиться Redmi K100 Pro Max. Це припущення ґрунтується на характеристиках попередника. Торішній Redmi K90 Pro Max дебютував наприкінці жовтня, мав великий дисплей на 6,9 дюйма, потужний 3-нанометровий чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 і кремній-вуглецеву АКБ на 7560 мАг. Заплановані терміни релізу і логічне нарощування ключових параметрів говорять про те, що нову планку автономності, найімовірніше, встановить апарат серії Redmi K.

